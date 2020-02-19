В общественном транспорте Казани заработала онлайн-оплата проезда. Что это дает

Казань стала первым в России городом, где безналичная оплата переведена в режим онлайн. Теперь деньги за поездку с карты списываются прямо в автобусе, сообщает транспортный сайт города.

Введение новшества означает исчезновение такого явления как "черный список". Оно успело доставить горожанам ряд неудобств. Попасть в него было легко: стоило забыть, что на банковской карте нет денег и попытаться оплатить ей проезд. Валидатор выдавал чек и записывал операцию, после чего передавал данные в банк. Когда выяснялось, что снять со счета нечего, карту вносили в "черный список". После этого оплатить ей проезд становилось невозможным. Для разблокировки приходилось писать заявление в "Транспортную карту".

Также онлайн-оплата устраняет еще одно неудобство: возможность оплатить только один билет. Теперь, как сообщают в компании, с одной карты можно приобрести несколько билетов.