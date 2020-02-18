В Казани спасатели эвакуировали из горящей многоэтажки бомжей

В Казани спасатели эвакуировали бомжей из горящей девятиэтажки.

17 февраля ночью в МЧС РТ поступило сообщение о пожаре в доме №22 по улице Братьев Касимовых. Как пояснили в ведомстве, загорелись вещи в подвале дома. К приезду пожарных из открытой двери подвального помещения выходил дым, жильцы покинули дом самостоятельно.

В ходе разведки сотрудники пожарной охраны обнаружили в подвальном помещении двух мужчин, 1968 г.р., и 1964 г.р. без определенного места жительства. Пожарные вывели их из задымленного подвала при помощи масок спасаемого. О пострадавших в результате происшествия не сообщается.