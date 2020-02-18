Незараженные пассажиры судна, где находится семья из Казани, смогут покинуть лайнер

Незараженные пассажиры судна Diamond Princess, которое находится на карантине в Японии, смогут покинуть корабль. Об этом со ссылкой на заявление министра здравоохранения, труда и благосостояния Японии Кацунобу Като сообщает ТАСС.

"Мы ожидаем, что пассажиры, не показавшие позитивной реакции на анализы, смогут начать сходить с судна с 19 февраля. Предполагается, что к 21 числу все они покинут судно", - отметил он.

К 17 февраля у всех пассажиров Diamond Princess уже были взяты необходимые анализы. Задержатся на судне те пассажиры, которые находились с заболевшими в одной каюте.

Напомним, что на лайнере, который с 5 февраля стоит на карантине, находится семья из Казани. Среди заразившихся пассажиров есть гражданка России.