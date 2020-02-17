Прямо сейчас на ГородРабот.ру ‒ 15 000 вакансий в Казани. Мы собрали вакансии со 150 крупнейших работных сайтов России, чтобы сэкономить тебе самый дорогой ресурс ‒ время.

А ещё посчитали среднюю зарплату по городу и даже по твоей профессии. Кстати, сейчас средняя зарплата в Казани ‒ 36 800 рублей.

Как быстро найти работу в Казани

Если решил искать работу в Казани, посмотри, какие профессии востребованы. Сейчас в Казани чаще всего ищут специалистов с высшим образованием:

• Инженеров ‒ средняя зарплата по городу 39 000 рублей.

• Руководителей ‒ 53 800 рублей.

• Бухгалтеров ‒ 31 300 рублей.

Среди профессионалов со средним специальным образованием нужны:

• Водители ‒ 53 300 рублей.

• Продавцы ‒ 25 300 рублей.

• Консультанты ‒ 29 000 рублей.

• Повара ‒ 26 900 рублей.

У менеджеров позиция неоднозначная. Некоторые работодатели требуют от специалистов диплом о высшем образовании. Другим важнее развитые мягкие навыки ‒ остальному обещают обучить в процессе стажировки и испытательного срока.

Сейчас в Казани более 2000 вакансий для менеджеров. Самые частые запросы: менеджер по продажам ‒ средняя зарплата 43 700 рублей, менеджер по работе с клиентами ‒ 35 000 рублей, офис-менеджер ‒ 25 100 рублей.

Сколько зарабатывают бюджетники в Казани

Эксперты ГородРабот.ру посчитали зарплаты учителей, врачей и полицейских в Казани.

Казанский учитель в среднем зарабатывает 23 200 рублей, врач ‒ около 40 000 рублей в месяц.

Полицейский в Казани получает 27 700 рублей.

Кто зарабатывает больше всех в Казани

Эксперты ГородРабот.ру выяснили, у кого в Казани самые высокие средние зарплаты. Больше всех казанские работодатели готовы платить руководителям и разработчикам.

Так, например, директор филиала в Казани получает 100 000 рублей, начальник отдела продаж ‒ 85 800 рублей, руководитель ‒ 82 200 рублей.

Ведущий программист в среднем зарабатывает 96 600 рублей, а разработчик C++ 94 600 рублей.