Синоптики Татарстана объявили штормовое предупреждение

На территории Татарстана объявлено штормовое предупреждение.

По данным Гидрометцентра республики, вечером 17 февраля, ночью и днем 18 февраля в районах РТ и Казани ожидается сильный юго-западный ветер порывами 15-20 м/с; с 21 часа 17 февраля до 6 часов 18 февраля его скорость может достигнуть 25 м/с (в Казани до 22 м/с).

Также синоптики прогнозируют снег, мокрый снег, временами с дождем, метель с ухудшением видимости до 500 метров и менее. Утром и днем местами ожидается туман, на дорогах гололедица, накаты и снежная каша.