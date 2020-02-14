Клиенты «Открытие Private Banking» в честь Дня влюбленных получат скидку 60%

В честь Дня влюбленных – 14 февраля – английский ювелирный дом MaximiliaN London предлагает специальные условия для клиентов «Открытие Private Banking». Они получат скидку 60% на всю коллекцию эксклюзивных украшений.

Кроме того, в честь праздника банк «Открытие» дарит клиентам услугу «Разбор ювелирного гардероба». Профессиональный эксперт по оценке сертифицированных драгоценных камней и украшений, представитель английского ювелирного дома MaximiliaN London, в формате частной встречи во флагманском офисе на Остоженке оценит ювелирные коллекции клиентов «Открытие Private Banking» и даст рекомендации по их дальнейшему использованию или новому дизайну. Консультации доступны c 14 по 21 февраля 2020 года.

Виктория Денисова, руководитель «Открытие Private Banking»: «Ювелирные украшения издавна являются знаком любви мужчины к женщине, но при этом остаются и «романтическим» инвестиционным инструментом. В честь Дня влюбленных мы даем своим любимым клиентам возможность пополнить свои коллекции украшений и получить консультацию уважаемых международных экспертов ювелирного рынка».

ПАО Банк «ФК Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. В состав группы «Открытие» входят компании, занимающие лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховая компания «Росгосстрах» (страхование), «Открытие Брокер» (брокерские услуги), управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие» (рынок пенсионных накоплений), АО «Балтийский лизинг», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА-(RU)») и Эксперт РА («ruAA-»), а также международным агентством Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка до 2021 года предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, запуск и развертывание в регионах системы сбора биометрических данных, а также реализацию других передовых финтех-идей.