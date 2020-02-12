На Казанском вертолетном заводе Холдинга "Вертолеты России" завершились сертификационные испытания вертолета Ансат с салоном повышенной комфортности, выполненным в стилистике бренда Aurus.

Ансат Aurus вмещает пять человек, при разработке салона для выработки оптимальных эргономических решений, помимо компьютерного моделирования, проводились тесты с участием людей различной комплекции. Дизайн-проект салона создан специалистами "Вертолетов России" и ФГУП НАМИ (Научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт).

"Под брендом Aurus в рамках проекта "Кортеж" выпускаются машины класса люкс для первых лиц государств. Теперь линейку продолжает и авиационная техника. Впервые Ансат в стилистике бренда Aurus был продемонстрирован на статической экспозиции холдинга "Вертолеты России" в рамках МАКС-2019. Тогда винтокрылую машину производства КВЗ осмотрел Президент России Владимир Путин и глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган." - сообщают в пресс-службе завода.

Машина оснащена двумя двигателями и может применяться для пассажирских и VIP-перевозок, доставки грузов, мониторинга окружающей среды и в качестве санитарного борта. Успешно завершены высокогорные испытания Ансата, подтвердившие возможность его работы в горной местности на высотах до 3500 метров. Вертолет может применяться в температурном диапазоне от -45 до +50 градусов по Цельсию.