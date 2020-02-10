Число зараженных коронавирусом на лайнере в Японии, где заблокирована семья из Казани, выросло до 70

Число зараженных новым коронавирусом на круизном лайнере Diamond Princess, который стоит на якоре у берегов порта Иокогама в Японии, выросло на шесть человек и достигло 70. Сообщает агентство Associated Press. Напомним, на борту судна 3,7 тысяч пассажиров и членов экипажа, среди них 24 гражданина России, включая семью из четырех человек из Казани.

Среди шести заразившихся пять членов экипажа – четыре филиппинца, один украинец, и один пассажир из Америки.

Лайнер отправился в двухнедельный круиз 20 января, 4 февраля он должен был завершиться, но выяснилось, что один из пассажиров, сошедший на берег в Гонконге, был заражен коронавирусом. Минздрав Японии потребовал оставить судно на 14-дневный карантин.

Также стало известно, что всем пассажирам лайнера будет предоставлена компенсация в размере 100% от всех расходов, связанных с путешествием.