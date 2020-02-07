Число больных коронавирусом на лайнере в Японии, где заблокирована семья из Казани, выросло втрое

Число зараженных коронавирусом на круизном лайнере Diamond Princess в Японии за сутки выросло втрое. Сейчас вирус подтвержден у 61 человека. Среди зараженных, у которых накануне выявили пневмонию нового типа, 21 японец, 8 граждан США, 5 австралийцев и канадцев и один аргентинец.

По данным Минздрава Японии, россиян среди пострадавших нет. Все зараженные отправлены в больницу, пострадавшим от 20 до 80 лет.

Напомним, корабль стоит на якоре в водах около порта Йокогама с 3 февраля. Предполагается, что вирус на корабль занес 70-летний житель Китая, он успел сойти с круизного лайнера еще 25 января, сейчас мужчина госпитализирован. На борту судна находится 3700 человек, их них 24 гражданина России, четыре человека из Казани - двое взрослых и двое детей.