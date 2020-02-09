Эксперты восстановили картину крушения вертолета Айрата Хайруллина

Экспертам удалось восстановить картину крушения вертолета депутата Айрата Хайруллина. Причиной трагедии названа ошибка пилота и плохие метеоусловия, сообщает телеграм-канал Baza.

Вертолет попал в так называемый «снежный заряд», после чего пилот потерял ориентацию. Из-за паники он резко снизился и пытался посадить машину, вместо того, чтобы поднять выше и поменять курс, делают вывод эксперты.

На большой скорости вертолет ударился хвостом о землю и рухнул всем корпусом. Его протащило около 120 метров по земле. Айрат Хайруллин находился спереди, от удара его почти выбросило наружу. Частью тела он остался внутри и его придавило всем весом корпуса машины.

Напомним, вечером 7 февраля в окрестностях Казани вертолет Bell 407 совершил жесткую посадку на лед Куйбышевского водохранилища в 6 км от берега. На борту, помимо Хайруллина, находился его помощник Рамис Газизов и пилот Жавдад Сулейманов. В результате крушения погиб 49-летний депутат Айрат Хайруллин.