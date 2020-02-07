Сбербанк и Правительство РТ подписали соглашение о стратегическом партнерстве в сфере цифровизации

6 февраля 2020 года, Казань — На открытии «Школы 21» Президент, Председатель Правления Сбербанка Герман Греф и Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов подписали соглашение о сотрудничестве между Сбербанком и правительством республики.

Соглашение направлено на развитие и внедрение цифровых технологий на территории Татарстана в приоритетных отраслях экономики и социальной сфере. Особое внимание будет уделено здравоохранению, образованию, промышленности, сельскому хозяйству, безопасности, городской среде и другим важным направлениям.

В рамках сотрудничества Сбербанк планирует внедрять продукты и платформенные решения для развития цифровой инфраструктуры Татарстана, а также принимать активное участие в мероприятиях и проектах, направленных на поиск решений в вопросах цифровизации республики.

Герман Греф, Президент, Председатель Правления Сбербанка: «На сегодняшний день цифровизация — это неизбежный процесс, который проникает во все сферы нашей жизни. Популярность ИТ-образования только подтверждает это в очередной раз. Я рад, что Сбербанк может поддержать этот процесс и выступить в роли эксперта. Республика Татарстан — лидер цифровизации, здесь хорошо понимают важность трансформации российской экономики».

«Школа 21» — образовательный проект Сбербанка, который дает возможность получить бесплатное образование мирового уровня в сфере программирования. Кампус «Школы 21» расположился в историческом центре Казани. За 2020 год планируется принять не менее 500 участников.

ПАО Сбербанк — крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Учредителем и основным акционером ПАО Сбербанк является Центральный банк Российской Федерации, владеющий 50% уставного капитала плюс одна голосующая акция. Другими 50% акций Банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются клиенты в 18 странах мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 14 тысяч точек обслуживания. Зарубежная сеть Банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Индии, Китае и других странах.

Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481.

Официальные сайты Банка — www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.