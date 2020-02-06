Казанец украл сварочное оборудование стоимостью почти в полмиллиона

Полицейские Казани вычислили мужчину, который украл со склада одной из фирм профессиональное сварочное оборудование.

В полицию с заявлением о краже обратился владелец фирмы, он пояснил, что что из складского помещения на улице Восстания неизвестный похитил аппараты на сумму порядка 460 тысяч рублей. В ходе осмотра места происшествия полицейские установили, что в помещение злоумышленник проник, взломав навесной замок на основной входной двери. Со второй двери он сорвал полиэтилен и, переложив приборы в свою автомашину, скрылся в неизвестном направлении.

Правоохранители установили личность подозреваемого и тот факт, что он договорился о продаже похищенных аппаратов и ожидал покупателя из другого региона. За передвижениями мужчины следили несколько дней и 24 января задержали его на улице Поперечно-Базарная. При этом он один из приборов был обнаружен в салоне автомашины.

В дальнейшем подозреваемый признался, что спланировал преступление. Являясь по профессии газосварщиком, он знал, где можно купить такую аппаратуру и где ее в дальнейшем выгодно реализовать. Для этого он заранее нашел покупателя в другом регионе и, после кражи, хранил похищенное в специально оборудованном месте у себя в гараже. Мужчина заключен под стражу, возбуждено уголовное дело по статье "Кража".