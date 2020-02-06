В Казани отремонтируют одну из самых длинных городских магистралей

В 2020 году в Казани отремонтируют проспект Победы. Работы пройдут в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", они охватят участок между улицами Академика Завойского и Академика Губкина, сообщают в пресс-службе городской мэрии. В ходе ремонта планируется заменить верхний слой асфальтобетонного покрытия.

Всего в этом году по нацпроекту в Казанской агломерации в программу ремонта вошли 27 объектов дорожно-уличной сети, из них 9 в Казани. Какие еще дороги в РТ отремонтируют и построят в этом году, можно узнать здесь.