В аэропорту Казани задержали парня, который незаконно пытался вывезти в ОАЭ медицинские изделия

В казанском аэропорту таможенники задержали молодого человека, который пытался вывезти из страны незадекларированные медицинские изделия.

Как сообщают в пресс-службе татарстанской таможни, в ходе контроля авиарейса Казань-Дубай в зеленом коридоре у жителя республики обнаружили 3068 зубных буров в его личном багаже. На стерильных пластиковых упаковках имелась информация о наименовании изделия, торговой марке, производителе, а также артикулы. По словам 22-летнего мужчины, он вывозил зубные буры для выставки в Объединенных Арабских Эмиратах. О том, что они подлежат декларированию в порядке, установленном правом ЕАЭС, он не знал, так как с таможенными правилами, при планировании своей зарубежной поездки, не ознакомился.

Товар изъят, мужчине предстоит заплатить штраф, после чего он планирует задекларировать товар.