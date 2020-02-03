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Фото скриншот с видеозаписи

Доброта или предательство? Мужчина привел к казанскому приюту собаку и оставил ее у ворот

Cегодня, 14:36 79 5 Автор: prokazan.ru

В социальных сетях резонанс среди казанцев вызвала видеозапись, опубликованная одним из пользователей. 

Запись сделана камерами видеонаблюдения одного из приютов города, утверждает автор поста; на кадрах видно, что к зданию подходит мужчина с собакой на поводке, привязывает ее и, помахав рукой, уходит.

"Пёс, не понимая подлого поступка, с надеждой ждал хозяина, проведя там целую ночь, пока его не обнаружили сотрудники. Вот так выглядит настоящее предательство" - считает автор поста.

Однако в комментариях развернулись споры: одни поддержали предположение, что гражданин привел свою собаку и это действительно предательство:

"зачем заводить животное,а потом предавать. Век ущербных людишек..."
"Самого так выкинут...И помашут на прощание..." - комментируют горожане. 

Другие пользователи соцсетей встали на защиту мужчины: 

"Наверное постеснялся зайти, а Вы все сразу его уродом называть"
"Ладно хоть так сделал а не в лесу превязал как некоторые дебилы".
"Вот кто выложил вот это, тот не хороший человек, скорее всего охрана приюта или кто доступ к камерам имеет. Вы чего сразу на человека грузите! Мож у него дети маленькие или кошка, не было возможности оставить, молодец, что хоть в ночное время, каким-то образом добрался до приюта и привязал пса. Сейчас на улице не 30 градусов мороза, так что псу это непочём. Вы сами то давно правильные поступки совершали, сидите тут на кнопки нажимаете" - негодуют комментаторы.

Также были высказаны предположения, что собака может и не принадлежать мужчине: 

"Будем надеяться, что собаку он где-то нашёл ночью, не прошёл мимо, а забрал и привёл к дверям приюта, не зная, как ей помочь. Если же свою выставил, то печально это все."
"Возможно просто животное жило где то в очень плохих условиях и он привёл его в приют."

Ранее мы писали о том, что прокуратура РТ нашла серьезные нарушения в работе казанской организации, которая занималась работой с бездомными животными. 

 

комментарии

Димас люблю пивас
9
03 февраля 2020
14:43
Я так и не понял кого из них двоих жахнуть надо
Горожанин
47
03 февраля 2020
14:46
Пользователи сочли этот комментарий бесполезным и мы его скрыли. Показать
Горожанин
3
03 февраля 2020
14:48
Иди домой, клоуна жахни. На кличку Ага отзывается...
В ответ на комментарий пользователя
Я так и не понял кого из них двоих жахнуть надо
Развернуть
Димас люблю пивас
0
03 февраля 2020
15:05
Клоун тут еще и ты, как придурок сидишь комментарии минусишь и причем не только мои...
В ответ на комментарий пользователя
Иди домой, клоуна жахни. На кличку Ага отзывается...
Развернуть
Глюк
0
03 февраля 2020
15:22
Возможно, это не его собака, а он ее где-то подобрал и привел к приюту.

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