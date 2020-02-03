Доброта или предательство? Мужчина привел к казанскому приюту собаку и оставил ее у ворот

В социальных сетях резонанс среди казанцев вызвала видеозапись, опубликованная одним из пользователей.

Запись сделана камерами видеонаблюдения одного из приютов города, утверждает автор поста; на кадрах видно, что к зданию подходит мужчина с собакой на поводке, привязывает ее и, помахав рукой, уходит.

"Пёс, не понимая подлого поступка, с надеждой ждал хозяина, проведя там целую ночь, пока его не обнаружили сотрудники. Вот так выглядит настоящее предательство" - считает автор поста.

Однако в комментариях развернулись споры: одни поддержали предположение, что гражданин привел свою собаку и это действительно предательство:

"зачем заводить животное,а потом предавать. Век ущербных людишек..."

"Самого так выкинут...И помашут на прощание..." - комментируют горожане.

Другие пользователи соцсетей встали на защиту мужчины:

"Наверное постеснялся зайти, а Вы все сразу его уродом называть"

"Ладно хоть так сделал а не в лесу превязал как некоторые дебилы".

"Вот кто выложил вот это, тот не хороший человек, скорее всего охрана приюта или кто доступ к камерам имеет. Вы чего сразу на человека грузите! Мож у него дети маленькие или кошка, не было возможности оставить, молодец, что хоть в ночное время, каким-то образом добрался до приюта и привязал пса. Сейчас на улице не 30 градусов мороза, так что псу это непочём. Вы сами то давно правильные поступки совершали, сидите тут на кнопки нажимаете" - негодуют комментаторы.

Также были высказаны предположения, что собака может и не принадлежать мужчине:

"Будем надеяться, что собаку он где-то нашёл ночью, не прошёл мимо, а забрал и привёл к дверям приюта, не зная, как ей помочь. Если же свою выставил, то печально это все."

"Возможно просто животное жило где то в очень плохих условиях и он привёл его в приют."

Ранее мы писали о том, что прокуратура РТ нашла серьезные нарушения в работе казанской организации, которая занималась работой с бездомными животными.