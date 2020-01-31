«Пироги - это хорошо»: блокадники, живущие в Казани, высказались в защиту крымских чиновников

Который день подряд в сети активно обсуждают подарки блокадникам от крымских чиновников.

27 января, в годовщину полного снятия блокады Ленинграда, крымские чиновники навестили проживающих в Керчи блокадников и вручили им «символический хлеб» и медали, сообщается на сайте горсовета Керчи.

Фотографии, на которых чиновницы, одетые в шубы, вручают блокадницам хлеб или пироги, разлетелись по социальным сетям. Пользователи соцсетей раскритиковали внешний вид и подарки чиновниц:

«Лучше бы долги по коммуналке обнулили и по какому-нибудь подарочному купону на 5000 в аптеку раздали старикам. В бюджете есть деньги, только никто по назначению их тратить не хочет, лучше себе машину купить, а старикам все равно скоро подыхать. Ничего страшного - блокаду пережили и это переживут»;

«Мне стыдно за такое отношение к Ветеранам. Руководству города позор!»;

«Шубы хоть бы сняли для приличия, входя в дом»;

«Зашибись... Керчь теперь будет у всех на устах... Причем не в лучшем свете... Спасибо нашим чиновницам».

Накануне председатель Керченского городского совета Мая Хужина, одна из чиновниц, даривших хлеб блокадникам, решила оставить пост. Однако сегодня стало известно, что свое заявление об отставке Хужина решила отозвать.

После этого глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что председатель горсовета Керчи и другие чиновники должны быть уволены и исключены из «Единой России», сообщает РБК.

Корреспондент ProKazan.ru узнал у блокадников, проживающих в Казани, как они относятся к инциденту в Керчи и какой бы они хотели получить подарок от администрации.

Сегодня в актовом зале школы №101 Советского района города собрались 46 блокадников со всей Казани.

В честь годовщины снятия блокады Ленинграда учащиеся школы подготовили концертную программу, включающую в себя поэтические, танцевальные и вокальные номера.

Все гости были в приподнятом настроении, подпевали юным вокалистам, на вопросы корреспондента ProKazan.ru о подарках на День снятия блокады отвечали с оптимизмом:

«Я всем довольна. Мне ничего не нужно, всего хватает. А на чиновников в Крыму не следует обижаться», - заявила одна из блокадниц.

«То, что сейчас правительство делает для нас, — это хорошо. Это внимание для нас дороже всего на свете. Внимание до сих пор есть и от российского, и от местного правительства. Спасибо им большое. Нас очень часто приглашают на концерты, в театр. Кто может — ходит. Пироги - очень хорошо. Не важен подарок, важно внимание. Важно, что нас еще помнят», - сказала другая блокадница, живущая в Казани.

«Если бы мне администрация подарила пироги, было бы очень хорошо», - радостно добавила одна из почетных гостей мероприятия.