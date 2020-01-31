Казанцы могут проголосовать за город в передаче "Ревизорро" на канале "Пятница". Как сообщают в пресс-службе канала, проект запускает новый сезон, и, в первую очередь, планируется проверить заведения, откуда раньше ведущую выгоняли с кулаками.

Отдать голос за столицу РТ можно на сайте проекта, на момент публикации новости за город проголосовали всего 36 человек. В лидерах на этот же момент были города Мирный, Ленск, Черкесск, Санкт-Петербург и Краснодар. Голосование завершится 8 марта.

Напомним, что в Казани передача снималась уже 5 раз, были проверены 14 организаций - это кафе, гостиницы, аквапарки и рестораны, прошли проверку отель и аквапарк "Ривьера", ресторан "Дом татарской кулинарии" и две "Добрые столовые".