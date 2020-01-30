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13:09, сегодня
Отец пытался его спасти: в Татарстане в горящем доме погиб малыш
12:46, сегодня
В Татарстане создан штаб по борьбе с коронавирусом. Заседания будут проходить ежедневно
12:34, сегодня
Билайн первым в России стал продавать SIM-карты на AliExpress
12:30, 27.01.2020
Как казанские студенты зарабатывают от 200 тыс. руб. в месяц
12:18, сегодня
В РТ на незаконной свалке нашли документы крупной торговой сети
12:07, сегодня
Минздрав РТ оплатит сверхурочные врачам скорой помощи в Казани
11:55, сегодня
В РТ чиновница с дочерью украли из бюджета 3,5 млн рублей
11:51, сегодня
В Татарстане за год упали цены на землю
11:29, сегодня
В Казани появится улица Романтиков
10:49, сегодня
В РТ приставы распылили газовый баллончик в квартиру через глазок
10:32, сегодня
По требованию ФАС в Татарстане уволили чиновника Исполкома
10:21, сегодня
В Казани мужчина вскрыл чужую машину ради шуруповерта
09:51, сегодня
В Татарстане бездомные собаки покусали ребенка
09:49, сегодня
ВТБ финансирует «Ипотечную корпорацию Чувашской Республики»
09:48, сегодня
Китайским студентам предложили пока не возвращаться в Россию
08:15, сегодня
В Челнах на автовокзале скончался водитель междугороднего автобуса
08:11, сегодня
В Челнах военнослужащий угнал автомобиль, дело рассмотрит военный суд
07:42, сегодня
Бастрыкин назначил служебную проверку из-за волокиты при расследовании дела в Татарстане
07:28, сегодня
Минниханов поддержал вирусный флешмоб Dolly Parton Challenge
18:57, 29.01.2020
Казанца отправили в колонию за избиение полицейского сковородкой
17:15, 29.01.2020
Стало известно, когда в Казани заработает крематорий
17:02, 29.01.2020
Кому они понадобились? В парке Урицкого вандалы украли лампочки из гирлянд
16:57, 29.01.2020
«Я потерял все»: в РТ экс-судья попросил для себя уголовный срок
16:22, 29.01.2020
В двух районах Казани отремонтируют 158 дворов
16:17, 29.01.2020
Коррумпированный Татарстан: топ арестов представителей госструктур республики
14:57, 29.01.2020
В Бугульме из-за пожара в школе эвакуировались около 800 детей
14:55, 29.01.2020
«Назад к крепостничеству»: новый министр связи РФ предложил дать силовикам доступ к данным россиян
14:19, 29.01.2020
Честь мундира: девушка из Татарстана станцевала стриптиз в форме ДПС, а потом извинилась
14:05, 29.01.2020
В Альметьевске мужчина зарезал друга и скрылся с места преступления
14:01, 29.01.2020
Сколько стоит человек? В Татарстане на человека тратят на 20% больше, чем в Башкирии
14:00, 29.01.2020
Объем выданных кредитов банка «Открытие» в сегменте малого и среднего бизнеса достиг 200 млрд рублей
13:51, 29.01.2020
В РТ мужчина ограбил пенсионерку под угрозой расправы
13:47, 29.01.2020
Казань отправила гуманитарную помощь охваченному вирусом Китаю
13:29, 29.01.2020
Следком ищет очевидцев смертельного ДТП в Казани
13:28, 29.01.2020
Агина Алтынбаева поддержала челнинку, у которой отняли ребенка
13:00, 29.01.2020
Аналитики выяснили востребованные у казанской молодежи профессии
12:48, 29.01.2020
Нож в спину: в Татарстане мужчина зарезал приятеля во время ссоры
12:41, 29.01.2020
В Челнах бригаду скорой помощи едва не убили на вызове
12:30, 29.01.2020
Криптокабины для выдачи загранпаспортов и бесплатный доступ к госуслугам: будущее в Казани наступило
12:01, 29.01.2020
Жителям поселка под Казанью помогли остановить слив нечистот в реку
11:20, 29.01.2020
В Татарстане автоледи насмерть сбила пенсионерку
11:13, 29.01.2020
ВТБ начинает выдачу автокредитов без залога
11:10, 29.01.2020
В Челнах молодой пассажир ограбил водителя такси
11:04, 29.01.2020
В Минздраве рассказали, когда в Россию придет коронавирус
10:23, 29.01.2020
Под Казанью в сгоревшем гараже нашли два трупа
10:08, 29.01.2020
В Набережных Челнах могут построить канатную дорогу
09:56, 29.01.2020
В Челнах пенсионер на легковушке сбил пешехода
09:53, 29.01.2020
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09:45, 29.01.2020
Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин ушел в отпуск
09:06, 29.01.2020
В Татарстане планируют оздоровить Волгу на 6 миллиардов рублей
08:50, 29.01.2020
Завершено расследование убийства стюардессы из Челнов
07:35, 29.01.2020
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07:22, 29.01.2020
В Казани молодая семья с грудным ребенком отравилась угарным газом
21:00, 28.01.2020
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20:43, 28.01.2020
В многодетных семьях Татарстана детей будут подсчитывать по-новому
19:14, 28.01.2020
В Казани изменится движение на перекрестке улиц Мира и Дорожная
18:29, 28.01.2020
Все равно построят. Новое Правительство РФ прокомментировало судьбу трассы «Москва -Казань»
17:19, 28.01.2020
«Мы и не из таких поленьев делаем качественных футболистов»: Слуцкий анонсировал матч «Рубин» - ЦСКА
16:56, 28.01.2020
В РТ собираются судить бывшего судью за совершение смертельного ДТП
15:42, 28.01.2020
В Казани загорелся КАМАЗ. Его тушили снегом
14:32, 28.01.2020
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13:57, 28.01.2020
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Билайн первым в России стал продавать SIM-карты на AliExpress

Cегодня, 12:34 2 Автор: prokazan.ru

Билайн зарегистрировался на платформе AliExpress Россия. Теперь посетители платформы могут подключиться ко всем актуальным тарифным планам оператора. Сделанную покупку курьер Билайн бесплатно доставит по указанному адресу. Срок доставки зависит от местонахождения покупателя и определяется во время покупки.  На данный момент услуга доступна в Москве, в течение 1 квартала 2020 года география сервиса будет расширена на другие регионы.

Покупатели смогут зарегистрировать доставленную SIM-карту дистанционным способом с помощью интерфейса для самостоятельной регистрации. Для старта активации достаточно вставить SIM-карту в смартфон. Клиенту автоматически поступит ссылка на web-интерфейс, с помощью которого можно пройти процедуру регистрации: сфотографировать паспорт, сделать сэлфи и расписаться на экране смартфона. После прохождения регистрации SIM-карта будет активирована.

Сотрудничество с AliExpress Россия расширит каналы дистрибуции SIM-карт и предоставит доступ к новым клиентам, которые заинтересованы в покупке телеком-сервисов, приобретаемым в том числе в дополнение к уже представленным на площадке товарам: смартфонам и другим устройствам, для работы которых необходимы SIM-карты. У большинства посетителей площадки уже есть зарегистрированные аккаунты, и покупка SIM-карты будет возможна в один клик.

Исполнительный вице-президент по продажам и клиентскому сервису ПАО «ВымпелКом» Юрий Смагаринский: «Продажи SIM-карт на сайте Билайн в 2019 году выросли в 2,2 раза по сравнению с 2018 годом. Онлайн становится одним из самых перспективных каналов продаж, особенно с развитием дистанционных инструментов для регистрации SIM-карт. Онлайн-магазины AliExpress очень популярны, и сотрудничество с ними стало еще одним способом предложить наши сервисы новым клиентам».

 

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комментарии

Нечто
0
30 января 2020
12:41
Я быстрее до офиса дойду чем с алика посылку дождусь
Горожанин
0
30 января 2020
13:12
Идиотизм.

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