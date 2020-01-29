Коррумпированный Татарстан: топ арестов представителей госструктур республики

В конце декабря в Москве ФСБ задержали Фаяза Шабаева – бывшего главу наркоконтроля в РТ. Его подозревают в посредничестве при передаче взятки размером 30 млн рублей. Если ранее он находился в СИЗО, то буквально на днях суд изменил меру пресечения Шабаеву на домашний арест. В Татарстане это далеко не первый случай, когда высокопоставленных людей арестовывают и судят из-за коррупционных схем. Вспомнили самые крупные дела за последнее время.

Фаяза Шибаева освободили сразу в зале суда

1. Под домашним арестом за превышение должностных полномочий и покушение на получение взятки находится начальник казанского ОП «Горки» Рафаэль Габбазов. Весной 2017 года он потребовал у владельца кафе «Восточная кухня» более 1 млн рублей. За эту сумму Габбазов обещал не «трогать» бизнес мужчины. Во время судебных разбирательств мужчина частично дал признательные показания, однако от ответственности это его естественно не освободило.

2. Осенью прошлого года верховный суд РТ вынес приговор экс-судье Эльмире Зиганшиной, обвиняемой во взяточничестве. Женщина запросила 400 тысяч рублей за то, чтобы решить вопрос в пользу истца по делу о страховке за разбитый автомобиль. Все могло пройти гладко, если бы один из посредников не сообщил о махинациях в правоохранительные органы. Суд назначил Зиганшиной наказание в виде четырех лет лишения свободы в колонии общего режима с лишением права занимать должности представителя власти еще на четыре года. Отметим, это первый случай в РФ, когда судьям выносят приговор с реальным сроком.

Эльмира Зиганшина на заседании

3. Коррупционные схемы активно работают не только в Казани, но и за ее пределами. Бывший начальник елабужского ОВД Расих Галимуллин получил три года условно за покушение на мошенничество на сумму 6 млн рублей. Полученные деньги мужчина должен был передать полицейским, которые заручились закрыть уголовное дело о недопоставке рапса на 40 млн рублей. Галимуллина задержали во время передачи 3 млн рублей. На заседании преступник не стал отпираться и свою вину полностью признал.

4. В прошлом году на скамье подсудимых оказались два подполковника МВД Роман Пахомов и Евгений Рафиков. Одного из них задержали во время получения взятки размером в 100 тысяч долларов (более 6 млн рублей). Такую сумму они хотели получить за то, чтобы закрыть уголовное дело в отношении группы подозреваемых в обнале. Несмотря на то, что Пахомова и Рафикова арестовали еще весной 2018 года, судебные разбирательства до сих пор продолжаются.

Евгений Рафиков обвинялся в получении взятки размером 100 тысяч долларов

5. Осенью прошлого года сотрудники ФСБ арестовали оперативника службы безопасности МВД Максима Морозова. Ему инкриминируют получение взятки в особо крупном размере. Правоохранительные органы предполагают, что за 1,8 млн рублей капитан полиции пообещал смягчить приговор участникам, которые фигурируют в деле о наркотиках. Сейчас мужчина находится под домашним арестом, расследование продолжается.

6. В прошлом году силовики арестовали казанского адвоката Элика Абдрашитова. По версии следствия, мужчина предложил решить вопрос между несколькими лицами и повлиять на ход уголовного расследования. За свои «услуги» он попросил 1,5 млн рублей. Следствие продлилось недолго – уже в декабре прошлого года Ново-Савиновский райсуд Казани приговорил Абдрашитова к трем годам колонии общего режима.

Ильнар Залялов во время суда

7. В коррупционном скандале также оказался бывший руководитель УБОП Ильнар Залялов вместе со своим братом Динаром. По версии следствия, на протяжение четырех лет глава брал взятки за окончания уголовных преследований. Ключевым событием стало то, что в 2014 году Залялов пообещал закрыть дело в отношение двух участников ОПГ «Тукаевские». Однако получив нужную сумму, он не сделал этого. После этих событий братья оказались за решеткой, в суде дело продолжает рассматриваться.