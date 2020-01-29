Наверх
добавь новость и заработай 500 Р

Новости Казани и РТ

16:17, сегодня
Коррумпированный Татарстан: топ арестов представителей госструктур республики
17:15, сегодня
Стало известно, когда в Казани заработает крематорий
17:02, сегодня
Кому они понадобились? В парке Урицкого вандалы украли лампочки из гирлянд
12:30, 27.01.2020
Как казанские студенты зарабатывают от 200 тыс. руб. в месяц
16:57, сегодня
«Я потерял все»: в РТ экс-судья попросил для себя уголовный срок
16:22, сегодня
В двух районах Казани отремонтируют 158 дворов
14:57, сегодня
В Бугульме из-за пожара в школе эвакуировались около 800 детей
14:55, сегодня
«Назад к крепостничеству»: новый министр связи РФ предложил дать силовикам доступ к данным россиян
14:19, сегодня
Честь мундира: девушка из Татарстана станцевала стриптиз в форме ДПС, а потом извинилась
14:05, сегодня
В Альметьевске мужчина зарезал друга и скрылся с места преступления
14:01, сегодня
Сколько стоит человек? В Татарстане на человека тратят на 20% больше, чем в Башкирии
14:00, сегодня
Объем выданных кредитов банка «Открытие» в сегменте малого и среднего бизнеса достиг 200 млрд рублей
13:51, сегодня
В РТ мужчина ограбил пенсионерку под угрозой расправы
13:47, сегодня
Казань отправила гуманитарную помощь охваченному вирусом Китаю
13:29, сегодня
Следком ищет очевидцев смертельного ДТП в Казани
13:28, сегодня
Агина Алтынбаева поддержала челнинку, у которой отняли ребенка
13:00, сегодня
Аналитики выяснили востребованные у казанской молодежи профессии
12:48, сегодня
Нож в спину: в Татарстане мужчина зарезал приятеля во время ссоры
12:41, сегодня
В Челнах бригаду скорой помощи едва не убили на вызове
12:30, сегодня
Криптокабины для выдачи загранпаспортов и бесплатный доступ к госуслугам: будущее в Казани наступило
12:01, сегодня
Жителям поселка под Казанью помогли остановить слив нечистот в реку
11:20, сегодня
В Татарстане автоледи насмерть сбила пенсионерку
11:13, сегодня
ВТБ начинает выдачу автокредитов без залога
11:10, сегодня
В Челнах молодой пассажир ограбил водителя такси
11:04, сегодня
В Минздраве рассказали, когда в Россию придет коронавирус
10:23, сегодня
Под Казанью в сгоревшем гараже нашли два трупа
10:08, сегодня
В Набережных Челнах могут построить канатную дорогу
09:56, сегодня
В Челнах пенсионер на легковушке сбил пешехода
09:53, сегодня
Погибшего деда мэров Казани и Нижнекамска нашли под Псковом
09:45, сегодня
Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин ушел в отпуск
09:06, сегодня
В Татарстане планируют оздоровить Волгу на 6 миллиардов рублей
08:50, сегодня
Завершено расследование убийства стюардессы из Челнов
07:35, сегодня
«Пойдем, выйдем». В Татарстане в кафе из-за ошибки бармена произошла драка
07:22, сегодня
В Казани молодая семья с грудным ребенком отравилась угарным газом
21:00, 28.01.2020
Банк «Открытие» стал генеральным партнером Югорского лыжного марафона-2020
20:43, 28.01.2020
В многодетных семьях Татарстана детей будут подсчитывать по-новому
19:14, 28.01.2020
В Казани изменится движение на перекрестке улиц Мира и Дорожная
18:29, 28.01.2020
Все равно построят. Новое Правительство РФ прокомментировало судьбу трассы «Москва -Казань»
17:19, 28.01.2020
«Мы и не из таких поленьев делаем качественных футболистов»: Слуцкий анонсировал матч «Рубин» - ЦСКА
16:56, 28.01.2020
В РТ собираются судить бывшего судью за совершение смертельного ДТП
15:42, 28.01.2020
В Казани загорелся КАМАЗ. Его тушили снегом
14:32, 28.01.2020
В суд передано дело об убийстве директора казанского «Водоканала». Оно произошло 15 лет назад
14:14, 28.01.2020
В Заинске мужчина умер от удара током во время чистки канализации
14:11, 28.01.2020
Число пользователей «ВТБ Мои Инвестиции» выросло в шесть раз
14:11, 28.01.2020
Организованная преступность пытается поднять голову: в МВД РТ подвели итоги 2019 года
13:57, 28.01.2020
В РТ задержали женщину, пытающуюся дать взятку судебному приставу
13:50, 28.01.2020
Робот RobBee сэкономил Билайн более 50 млн рублей
13:31, 28.01.2020
В Казани выставят картины и скульптуры Сергея Шойгу
13:29, 28.01.2020
В Челнах сгорела Audi, стоимостью 4,3 млн рублей
12:42, 28.01.2020
«В машине было трое детей и малознакомый дядя»: история из детства, которая могла закончиться плохо
12:39, 28.01.2020
В челнинском ТЦ ребенок получил перелом ребер и руки
12:33, 28.01.2020
Аэропорт «Казань» закрыл перелеты в Китай
11:59, 28.01.2020
Выздоровевших - единицы: депутат от Татарстана заявил об отсутствии лекарства от коронавируса
11:25, 28.01.2020
Татарстанская больница получила право делать обрезание по стандарту «Халяль»
10:54, 28.01.2020
Лыжи на асфальте: казанцы стремятся избавиться от экипировки для зимнего спорта
10:52, 28.01.2020
Жителей Нижнекамска пугают бананами, зараженными коронавирусом
10:41, 28.01.2020
Одно из самых опасных животных: в РТ женщина получила тяжелые травмы после столкновения с лосем
10:38, 28.01.2020
В Челнах автобус протаранил легковушку: пострадал ребенок
10:33, 28.01.2020
Банк «Открытие» обновил логотип
10:16, 28.01.2020
На пожаре в Альметьевске спасли двух человек
10:01, 28.01.2020
Челнинец вынес из магазина 4,5 л виски, а затем сдался в полицию с повинной
10:00, 28.01.2020
Строительство второго хосписа обойдется Казани в 350 миллионов
09:42, 28.01.2020
Из Казани в Свияжск будет ходить дополнительная электричка
09:21, 28.01.2020
ВТБ увеличил эмиссию карт «Мир» в 1,5 раза
20:59, 27.01.2020
В Татарстане возобновили работу две ледовые переправы
20:02, 27.01.2020
В Казани начали разработку концепции запуска метробусов
19:17, 27.01.2020
В Казани ледовый городок демонтируют раньше времени. В мэрии назвали причину
18:30, 27.01.2020
«Ощущается паника»: россиянка рассказала, что на самом деле происходит в охваченном вирусом Китае
18:17, 27.01.2020
В Татарстане ожидается сильное похолодание
18:08, 27.01.2020
На перегоне Канаш-Казань легковушка столкнулась с поездом
17:26, 27.01.2020
Жителя РТ, пытавшегося зарезать свою жену, признали психически больным
16:20, 27.01.2020
В Нижнекамске грабитель вместо настоящих денег забрал муляж
15:18, 27.01.2020
В Казани автобус столкнулся со снегоуборщиком и влетел в забор
13:38, 27.01.2020
В РТ на одном из интернет-сайтов детей склоняли к суициду
12:17, 27.01.2020
В Челнах мужчина пытался покончить с собой прямо на остановке
09:15, 27.01.2020
В Челнах мужчина с ножом напал на охранника торгового центра
08:49, 27.01.2020
В Челнах молодой водитель сбил 11-летнюю девочку на «зебре»
18:16, 15.12.2019
Житель РТ, находясь в колонии, украл деньги у подруги из Чувашии
10:52, 15.12.2019
Синоптики рассказали, когда в Татарстане пойдет снег
11:20, 14.12.2019
В Зеленодольске вторые сутки ищут пропавшую девочку
12:57, 11.12.2019
В Зеленодольске жильцы дома жалуются на большую свалку мусора во дворе
10:56, 11.12.2019
Президент Республики посетил комбинат «Майский» в Зеленодольском районе
10:28, 11.12.2019
Главгосэкспертиза одобрила проект МСЗ Зеленодольском районе
17:23, 10.12.2019
Как правильно выбрать сладкий и безопасный подарок для ребенка на Новый год
15:50, 10.12.2019
МЧС РТ предупреждает об ухудшении дорожных условий
15:00, 10.12.2019
Рустам Минниханов открыл новый учебный корпус в Зеленодольском районе
12:37, 10.12.2019
Зеленодольский лыжник Андрей Ларьков завоевал «серебро» на Кубке мира
11:42, 10.12.2019
В Зеленодольском районе пресечена незаконная добыча полезных ископаемых
10:22, 10.12.2019
В Зеленодольске осудили бывшего директора МУП «Нурлатское МПП ЖКХ»
15:27, 09.12.2019
Житель Йошкар-Олы осуждён за грабёж в Зеленодольске
13:39, 09.12.2019
Казанская прокуратура посетила исправительную колонию №5 в Зеленодольском районе
11:40, 09.12.2019
Туристическая эко-деревня появится В Зеленодольском районе
11:27, 09.12.2019
Масштабный проект «Большой Зеленодольск» могут снова запустить в регионе
09:54, 09.12.2019
Для поселка Васильево предложили разработать отдельную программу развития
14:08, 07.12.2019
В Зеленодольске закрыли игровые аппараты, а организатора наказали
09:54, 07.12.2019
Зеленодольский музей спорта отметил юбилей
16:15, 06.12.2019
Зеленодольская полиция накрыла подпольный зал с игровыми автоматами
12:44, 06.12.2019
В Зеленодольском районе откроют 4 новых кинозала
11:49, 06.12.2019
В Зеленодольске узбекистанец попал под суд за велосипед
11:02, 06.12.2019
Посиделки с друзьями обернулись для Зеленодольца уголовным сроком
16:48, 05.12.2019
Прокуратура проверила Зеленодольский ломбард
16:11, 05.12.2019
В Зеленодольске прошел всероссийский конкурс в центре развития «Seven Kids»
Р. Кадыров

Коррумпированный Татарстан: топ арестов представителей госструктур республики

Cегодня, 16:17 192 2 Автор: prokazan.ru
За что судят адвокатов, судей и силовиков

В конце декабря в Москве ФСБ задержали Фаяза Шабаевабывшего главу наркоконтроля в РТ. Его подозревают в посредничестве при передаче взятки размером 30 млн рублей. Если ранее он находился в СИЗО, то буквально на днях суд изменил меру пресечения Шабаеву на домашний арест. В Татарстане это далеко не первый случай, когда высокопоставленных людей арестовывают и судят из-за коррупционных схем. Вспомнили самые крупные дела за последнее время.

Фаяза Шибаева освободили сразу в зале суда

1. Под домашним арестом за превышение должностных полномочий и покушение на получение взятки находится начальник казанского ОП «Горки» Рафаэль Габбазов. Весной 2017 года он потребовал у владельца кафе «Восточная кухня» более 1 млн рублей. За эту сумму Габбазов обещал не «трогать» бизнес мужчины. Во время судебных разбирательств мужчина частично дал признательные показания, однако от ответственности это его естественно не освободило.

2. Осенью прошлого года верховный суд РТ вынес приговор экс-судье Эльмире Зиганшиной, обвиняемой во взяточничестве. Женщина запросила 400 тысяч рублей за то, чтобы решить вопрос в пользу истца по делу о страховке за разбитый автомобиль. Все могло пройти гладко, если бы один из посредников не сообщил о махинациях в правоохранительные органы. Суд назначил Зиганшиной наказание в виде четырех лет лишения свободы в колонии общего режима с лишением права занимать должности представителя власти еще на четыре года. Отметим, это первый случай в РФ, когда судьям выносят приговор с реальным сроком.

Эльмира Зиганшина на заседании

3. Коррупционные схемы активно работают не только в Казани, но и за ее пределами. Бывший начальник елабужского ОВД Расих Галимуллин получил три года условно за покушение на мошенничество на сумму 6 млн рублей. Полученные деньги мужчина должен был передать полицейским, которые заручились закрыть уголовное дело о недопоставке рапса на 40 млн рублей. Галимуллина задержали во время передачи 3 млн рублей. На заседании преступник не стал отпираться и свою вину полностью признал.

4. В прошлом году на скамье подсудимых оказались два подполковника МВД Роман Пахомов и Евгений Рафиков. Одного из них задержали во время получения взятки размером в 100 тысяч долларов (более 6 млн рублей). Такую сумму они хотели получить за то, чтобы закрыть уголовное дело в отношении группы подозреваемых в обнале. Несмотря на то, что Пахомова и Рафикова арестовали еще весной 2018 года, судебные разбирательства до сих пор продолжаются.

Евгений Рафиков обвинялся в получении взятки размером 100 тысяч долларов

5. Осенью прошлого года сотрудники ФСБ арестовали оперативника службы безопасности МВД Максима Морозова. Ему инкриминируют получение взятки в особо крупном размере. Правоохранительные органы предполагают, что за 1,8 млн рублей капитан полиции пообещал смягчить приговор участникам, которые фигурируют в деле о наркотиках. Сейчас мужчина находится под домашним арестом, расследование продолжается.

6. В прошлом году силовики арестовали казанского адвоката Элика Абдрашитова. По версии следствия, мужчина предложил решить вопрос между несколькими лицами и повлиять на ход уголовного расследования. За свои «услуги» он попросил 1,5 млн рублей. Следствие продлилось недолго – уже в декабре прошлого года Ново-Савиновский райсуд Казани приговорил Абдрашитова к трем годам колонии общего режима.

Ильнар Залялов во время суда

7. В коррупционном скандале также оказался бывший руководитель УБОП Ильнар Залялов вместе со своим братом Динаром. По версии следствия, на протяжение четырех лет глава брал взятки за окончания уголовных преследований. Ключевым событием стало то, что в 2014 году Залялов пообещал закрыть дело в отношение двух участников ОПГ «Тукаевские». Однако получив нужную сумму, он не сделал этого. После этих событий братья оказались за решеткой, в суде дело продолжает рассматриваться.

 

 

читайте также:

В суд передано дело об убийстве директора казанского «Водоканала». Оно произошло 15 лет назад
«Я потерял все»: в РТ экс-судья попросил для себя уголовный срок
Верховный суд РТ закрыл частный детсад в Казани из-за многочисленных нарушений
В РТ собираются судить бывшего судью за совершение смертельного ДТП
Житель Татарстана отправится в колонию за изнасилование 92-летней бабушки
Двое экс-сотрудников ГИБДД Казани получили срок за взятку
В Лаишевский районный суд поступило дело о крушении Boeing под Казанью
В Казани экс-росгвардейцу дали срок за взятку машиной
В Казани за взятку арестован замначальника ГИБДД Нижнекамского района
На многодетного отца из Татарстана завели уголовное дело: он избивал пасынка
Глава федерального агентства водных ресурсов РТ незаконно выписывал себе премии. Идет расследование
Казанец порезался о профнастил и отсудил у строительной компании 50 тысяч
В Татарстане вынесли приговор банде «черных обнальщиков»
В РТ женщина пыталась не допустить ареста сына и лишилась 3 миллионов рублей
Сына помощника казанского судьи наградили медалью МЧС
В Казани судят тамаду за доведение девушки до самоубийства
Мошенница из Татарстана «одолжила» у знакомых из Марий Эл 12 миллионов рублей
В Казани мошенники обманули сразу двух нумизматов
Дело о крушении Boeing в 2013 году под Казанью направлено в суд
В Казани трое мужчин убили собутыльника из-за замечания
Казанец украл из строительной бытовки инструменты и ноутбук
Вынесен приговор по резонансному делу о массовом избиении подростка в Казани
Показать больше...

комментарии

Русский обыватель
1
29 января 2020
16:54
Вот так-то не делиться с начальством!

А вот сделали бы как Сердюков и Васильева - так Путин и им бы лично под торжественный оркестр вручил Героев России Первой Степени.
Горожанин
0
29 января 2020
17:13
Это верхняя часть айсберга

добавить комментарий:

Внимание! Правилами сайта запрещается использовать мат и высказываться оскорбительно по отношению к другим людям

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения» и соглашаетесь с «Политикой защиты и обработки персональных данных»
подписывайся!

Новости РОССИИ

17:15, сегодня
В Новосибирске мужчина зарезал беременную женщину в подъезде
16:10, 28.01.2020
Главу Чувашии исключили из партии «Единая Россия»
10:33, 24.01.2020
Подборка фильмов Стивена Спилберга для казанцев
14:59, 28.01.2020
В Пермском крае продавщицу подожгли на рабочем месте
11:25, 28.01.2020
В Москве задержали мужчину, который убил и изнасиловал пенсионерку
17:45, 27.01.2020
Мать ничего не знала: отец бросил детей в Шереметьево
13:53, 27.01.2020
СМИ: названы первые симптомы коронавируса
13:17, 27.01.2020
«Сплетни и ложь»: глава Чувашии прокомментировал ролик с сотрудником МЧС
10:37, 27.01.2020
Самолет из Хабаровска решили посадить из-за возможной бомбы на борту
09:33, 27.01.2020
На Урале женщина постирала младенца в стиральной машине
19:35, 26.01.2020
Эпидемиологи из Китая рассказали, что стало источником коронавируса
13:42, 26.01.2020
На трассе М7 столкнулись автобус, грузовик и легковушка. Пострадали 15 человек
18:04, 24.01.2020
Многодетным предложили снизить пенсионный возраст
17:51, 24.01.2020
В Красноярске нашли порностудию с участием подростков
16:40, 24.01.2020
В ХМАО женщина выжила, упав с девятого этажа
16:07, 24.01.2020
Глава Чувашии заставил офицера подпрыгивать за ключами от пожарной машины
14:06, 24.01.2020
В Пензе школьник умер после урока английского языка
17:42, 23.01.2020
В Пермском крае женщина убила двух своих детей и попыталась покончить с собой
15:17, 23.01.2020
Долги за услуги ЖКХ будут взыскивать коллекторы
14:53, 23.01.2020
В Москве бабушка грозилась выкинуть 4-летнего внука в окно
14:13, 23.01.2020
В РБ мужчина надругался над 4-летней дочкой, а затем покончил с собой
17:38, 22.01.2020
Новое правительство РФ: Медведев был отправлен в отставку, но остался лидером ЕР
17:10, 22.01.2020
После смерти актрисы врач объяснил, как обезопасить себя от тромба в молодости
16:52, 22.01.2020
43-летняя россиянка победила в конкурсе «Миссис Вселенная-2020»
16:12, 22.01.2020
В Башкирии подросток умер в СИЗО
13:53, 22.01.2020
В Москве 9-летнего мальчика засосало в слив в аквапарке
13:35, 12.01.2020
Большинство российских банков перестали выдавать кредиты в магазинах
11:22, 04.01.2020
Micrоsoft в январе прекратит поддержку одной из версий Windows
15:04, 31.12.2019
Путин и Зеленский поздравили друг друга с наступающими праздниками по телефону
21:47, 30.12.2019
Гороскоп на 2020 год для всех знаков Зодиака
12:24, 29.12.2019
В Ульяновске мальчик умер после елки в детсаду
15:44, 24.12.2019
Новорожденного ребенка нашли в подъезде возле лифта
15:16, 20.12.2019
Молодой отец насмерть загрыз трехмесячного сына
17:06, 17.12.2019
С января по май у россиян будет возможность отдыхать больше
11:06, 17.12.2019
Прохожие обнаружили тело младенца в пасти бродячих собак
10:52, 17.12.2019
У двух известных марок чая обнаружены пестициды
16:52, 16.12.2019
8-летнего мальчика ставили коленями на гречку, из-за чего она вросла ему в кожу
16:19, 16.12.2019
В Нижегородской области автобус с пассажирами вылетел в кювет: есть пострадавшие
13:25, 16.12.2019
В Пермском крае школьница убила собаку электрошокером
17:59, 15.12.2019
В Нижегородской области депутат на открытии школы подарил чиновникам вазелин
08:22, 10.12.2019
С 2020 года WhatsApp перестанет работать у миллионов пользователей
20:12, 05.12.2019
В институте Pantone назвали главный цвет 2020 года
21:15, 03.12.2019
В Белгороде взорвался жилой дом
17:05, 03.12.2019
С 2020 года россиян переведут на электронные трудовые книжки
16:10, 02.12.2019
Траур в Забайкалье: ДТП с автобусом унесло жизни 19 человек
15:19, 02.12.2019
В парке Екатеринбурга нашли тело мальчика, которого родители воспитывали плеткой
22:19, 30.11.2019
Во время аварии погиб пилот: под Новороссийском сегодня утром разбился вертолет
21:58, 30.11.2019
Соцсети: драка учителя с учеником попала на видео
18:49, 29.11.2019
Роскомнадзор опубликовал список СМИ, которые распространяют фейковые новости
18:28, 29.11.2019
Школьник избил таксиста и угнал его автомобиль
17:04, 28.11.2019
Малоимущую семью с ребенком из Новосибирска оставили жить в дырявом доме
16:31, 28.11.2019
«Я до последнего не верил»: ребенок умер из-за увольнения уникального врача
15:06, 28.11.2019
Дойти до финала: жена футболиста увеличила компенсацию с 10 до 42 млн руб
16:43, 21.11.2019
Путин назвал новые правила прохождения медкомиссии чушью
15:29, 21.11.2019
При ухудшении здоровья водителей будут лишать прав без суда
16:58, 18.11.2019
Фотосессия руферов на крыше «Москва-Сити» закончилась дракой
12:51, 18.11.2019
Татарстанец на буханке объездил весь земной шар
10:23, 18.11.2019
В Астрахани игроки и болельщики устроили драку на футбольном поле
17:22, 14.11.2019
Уровень жизни растет: в 2020 году увеличится размер больничных и детских пособий
16:57, 02.11.2019
Электронный ПТС, обязательный тахограф: 1 ноября в силу вступили новые законы РФ
15:14, 02.11.2019
Минздрав против соли: она провоцирует высокое давление, инфаркт и инсульт