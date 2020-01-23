Ирек Файзуллин назначен первым замглавы Минстроя России

Ирек Файзуллин, возглавлявший Минстрой РТ, назначен первым заместителем Министра строительства и ЖКХ России. Соответствующее постановление подписал Премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Глава Министерства Владимир Якушев сохранил свой пост.

Напомним, что Ирек Файзуллин возглавлял Минстрой Татарстана с 2010 года. Он родился 8 декабря 1962 года в Казани, окончил Казанский инженерно-строительный институт по специальности "промышленное и гражданское строительство". В разные годы являлся председателем правления АО "Татстройпроект" и ЗАО "Казстройдекор", первым заместителем начальника "Татавтодор", гендиректором компании "Татинвестгражданпроект".



