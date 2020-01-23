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Фото minstroy.tatarstan.ru

Ирек Файзуллин назначен первым замглавы Минстроя России

Cегодня, 09:08 229 2 Автор: prokazan.ru

Ирек Файзуллин, возглавлявший Минстрой РТ, назначен первым заместителем Министра строительства и ЖКХ России. Соответствующее постановление подписал Премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Глава Министерства Владимир Якушев сохранил свой пост. 

Напомним, что Ирек Файзуллин возглавлял Минстрой Татарстана с 2010 года. Он родился 8 декабря 1962 года в Казани, окончил Казанский инженерно-строительный институт по специальности "промышленное и гражданское строительство". В разные годы являлся председателем правления АО "Татстройпроект" и ЗАО "Казстройдекор", первым заместителем начальника "Татавтодор", гендиректором компании "Татинвестгражданпроект".


 

 

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комментарии

Горожанин
0
23 января 2020
09:47
Зря
Горожанин
0
23 января 2020
10:07
Око
0
23 января 2020
10:16
В Москву ехать надо, в Москве вся сила, брат (цитата)

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