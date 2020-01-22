В Казани при пожаре на предприятии погиб электрик

При пожаре на одном из городских предприятий погиб 59-летний мужчина.

Как сообщают в Следкоме РТ, утром 21 января при разборе завалов после пожара на улице Тихорецкой нашли человеческие останки со следами воздействия высокой температуры. По предварительным данным, останки принадлежат 59-летнему мужчине, который работал на предприятии электриком. По словам очевидцев, в этот день он остался ночевать на работе.

Останки направлены на экспертизу, Следственный комитет Татарстана проводит проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.