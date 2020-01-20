В Казани на следующий Новый год могут ограничить продажу пиротехники

Из-за неправильного использования пиротехники в новогодние праздники в Казани пострадали 6 человек, а также загорелась квартира. Несмотря на то, что для запуска фейерверков в столице РТ были выделены строго определенные места, казанцы запускали салюты везде, в том числе в непосредственной близости от жилых домов.

"Одним запретом не решить проблему запуска пиротехники в несанкционированных местах, поэтому было бы разумно ввести разрешение на запуск фейерверков только специализированными организациями. Хотите шоу – заказывайте специальные службы, это максимально снизило бы количество пострадавших", – подчеркнул начальник Управления гражданской защиты Фердинант Тимурханов.

Напомним, что в ночь на 1 января к одной из жительниц Казани в квартиру по улице Адоратского влетела петарда, загорелись диван и тумбочка на площади в 4 квадратных метра. Кадры с места пожара попали в соцсети, пользователи которых высказались за запрет продажи салютов.