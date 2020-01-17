Бывший президент Франции Николя Саркози подарил казанскому музею джинсы

Бывший президент Франции Николя Саркози подарил джинсы Казанскому музею соцбыта, сообщили в пресс-службе городской администрации. Передача нового экспоната прошла в Москве после XI Гайдаровского форума. По словам директора музея Рустема Валиахметова, политик оставил на джинсах свой автограф.

Казанский музей социалистического быта на улице Островского, 39/6 открылся почти 10 лет назад. В коллекции музея уже есть джинсы, которые передали в дар известные французские деятели – модельер Пьер Карден и певица Патрисия Каас.

Казанский музей – единственный в России, где есть зал рок-н-ролльной славы, здесь собраны около 100 гитар и предметов одежды с автографами известных рок-исполнителей.