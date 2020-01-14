В Казани уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ на треть превысил эпидпорог

В столице Татарстана на 33% превышен эпидемический порог по заболеваемости гриппом и ОРВИ. Об этом сообщают в Роспотребнадзоре РТ. Уровень превышен за счет взрослых и школьников, отмечают в ведомстве, среди детей до 6 лет ситуация в норме.

Также увеличилась заболеваемость в Елабужском районе; на всей остальной территории республики заболеваемость ниже эпидпорога по всем возрастным группам. В целом в Республике Татарстан удельный вес заболеваний гриппом и ОРВИ составляет до 90% от всех инфекций, ежегодно в республике переболевает ОРВИ и гриппом до 15% населения, а сезонный подъем заболеваемости в среднем держится 6-8 недель.