Рейсы из Казани в Дубай не отменяли. Самолеты отправляются по расписанию

Все рейсы из столицы РТ в Дубай состоятся согласно расписанию. Об этом заявили в пресс-службе аэропорта "Казань". На онлайн-табло аэропорта в сети Интернет также отражена информация о вылетевших в ОАЭ самолетах и назначенных рейсах.

Ранее в СМИ появилась информация об отмене рейсов из Казани из-за крушения 8 января самолета Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины". Он летел Из Тегерана в Киев, на борту находились 176 человек, все они погибли. Рекомендации об отмене полетов в воздушном пространстве Ирана, Ирака, Персидского и Оманского заливов дала российским авиакомпаниям Росавиация. Соответствующую телеграмму ведомство разослало перевозчикам утром 8 января. Рекомендация объясняется "информацией о рисках для международных полетов", сообщают "Ведомости".