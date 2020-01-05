Синоптики предупреждают жителей Татарстана о тумане и гололедице

С сегодняшнего вечера в Татарстане ухудшится погода. По данным Управления по гидрометеорологии республики, с 18 часов 5 января до вечера 6 января в республике ожидается сильная гололедица, ночью прогнозируется туман.

В связи с этим МЧС республики рекомендует всем участникам дорожного движения быть крайне внимательными на дорогах.

Пешеходам советуют подготовить малоскользящую обувь и передвигаться, не торопясь. Пожилым людям рекомендуется использовать трость с резиновым наконечником или специальную палку с заостренными шипами.