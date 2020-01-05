Семья с детьми, ехавшая к родственникам в Казань на праздники, разбилась в аварии

Сегодня утром, 5 января, на трассе М-5 в районе города Сим Челябинской области произошло смертельное ДТП. Разбилась семья из Челябинска, супруги с двумя детьми ехали в Казань к родственникам на праздники, сообщает Uralpress.ru.

По предварительным данным, водитель Volkswagen Jetta не справился с управлением, выехал на встречку и столкнулся с Mitsubishi Pajero. В Volkswagen на месте аварии погибли мама с 11-летним ребенком, отец скончался в машине скорой помощи, еще один 13-летний ребенок находится в реанимации.

Обстоятельства аварии выясняются.