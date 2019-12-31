В начале года в Казани ожидается теплая погода

В Казани 1 января потеплеет до 0 градусов, говорится в прогнозе Гидрометцентра РТ.
Весь день будет идти снег. К ночи температура опустится до минус 6 градусов.
На дорогах сохранятся снежные заносы и сильная гололедица.
В Казани 1 января потеплеет до 0 градусов, говорится в прогнозе Гидрометцентра РТ.
Весь день будет идти снег. К ночи температура опустится до минус 6 градусов.
На дорогах сохранятся снежные заносы и сильная гололедица.
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