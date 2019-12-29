В Казани под колеса машины попал ребенок

27 декабря в 17.00 в Казани произошло ДТП с участием ребенка.

Как сообщили в Госавтоинспекции, 27-летний водитель автомобиля "Тойота Королла" на перекрестке улиц Аделя Кутуя - Гвардейская, по предварительным данным в нарушение п.13.1 ПДД РФ, при повороте направо на зеленый сигнал светофора не уступил дорогу и совершил наезд на 7-летнего школьника, который переходил дорогу по регулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП мальчик получил ушибы различных частей тела сообщают в ведомстве.

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