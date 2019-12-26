Баланс транспортной карты в Казани теперь можно пополнить через интернет

У жителей Казани появилась возможность пополнять транспортную карту через Интернет. Сервис называется «Отложенное пополнение» и работает через сайт, он доступен для всех категорий пассажиров. Для оплаты нужно ввести данные банковской карты и сумму перевода. Комиссия не предусмоторена, сообщают в пресс-службе компании.

Чтобы активировать на карте внесенные деньги, пассажиру нужно сообщить кондуктору, что он воспользовался услугой «отложенное пополнение». Кондуктор переведет терминал в режим пополнения, после чего пассажир должен приложить карту к валидатору. На нем появится надпись: «ресурс пополнен». После этого следует снова приложить карту к терминалу и оплатить проезд. В случае, если деньги не были перечислены, на терминале появится надпись: «нет пополнения».