Казанцам обещают туман и похолодание

Последняя пятница года в столице РТ обещает быть облачной и прохладной.

Как сообщают в Гидрометцентре республики, подует северо-восточный умеренный ветер, температура воздуха ночью составит 10-12 градусов мороза, при прояснениях – до минус 15, днем будет несколько теплее - 7-9 градусов ниже нуля. На дорогах сохранится гололедица, возможен туман.

В целом по республике также ожидается облачная погода с прояснениями, днем местами пройдет небольшой снег. В отдельных районах возможен туман, в ночные часы при прояснении столбик термометра может опуститься до -19 градусов.