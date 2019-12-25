Уроженка Казани певица МакSим вошла в топ поисковых запросов у россиян

Сервис поиска Mail.ru составил рейтинг самых популярных в интернете российских звезд осенью и зимой 2019 года. Первое место в нем заняла уроженка столицы РТ - певица МакSим. Как пояснили в пресс-службе компании, почти 17% от всех запросов среди музыкальных исполнительниц и 1,8% от общего числа запросов, связанных со звёздами, касались жизни певицы. В основном пользователи интересовались здоровьем и личной жизнью артистки.

Напомним, что в начале ноября в Казани состоялся сольный концерт певицы, которым остались недовольны ее поклонники. В соцсетях они отмечали, что она "странно себя ведет". Позже комментарии по этому поводу дала менеджер артистки.