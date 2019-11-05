Директор певицы МакSим прокомментировала провал артистки в Казани

В минувшие выходные в Казани прошёл концерт певицы нулевых МакSим. После выступления в крупных пабликах города начала появляться информация от некоторых поклонников, которые отметили "нездоровое" поведение певицы на сцене.



В описании к прикрепленным роликам были такие эпитеты: «пустой взгляд, тупые движения рукой и миллион запинок», «Жалко ее. Алкашка никого до добра не доводит».



После резонансного шума в сети, ситуацию прокомментировал директор артистки.

«Все были довольны, одна какая-то девочка в интернете написала свое недовольство, ей, видите ли, так показалось. Все зацепились за эту девочку, вся пресса друг у друга стала переписывать, и зачем-то разразилась такая шумиха... Всё это очень некрасиво», — цитирует Соколову «РИА Новости».

Тем не менее, даже преданные поклонники аналогично заметили странность в поведении певицы, однако большая часть из них выступала в сети как защитники, списывая всё на травму МакSим.

23 апреля МакSим попала в аварию по дороге в аэропорт в одной из стран Европы. Машина артистки вылетела с дороги в кювет. После госпитализации у нее диагностировали множественные ушибы и гематомы, из-за них у певицы начался воспалительный процесс, поднялась высокая температура. 20 мая певицу выписали из больницы.