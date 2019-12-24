Вдова погибшего в Сирии Героя РФ из Казани отсудила у военкомата 1,5 млн рублей

Фонд «Право Матери» выиграл судебное дело в интересах вдовы Героя России из Казани Марата Ахметшина Гузель Ахметшиной. Решение было вынесено накануне, 23 декабря.

Капитан Марат Ахметшин погиб в июне 2016 года в Сирии при выполнении боевого задания. В извещении о гибели значится, что мужчина был тяжело ранен в брюшную полость. В том же месяце Марату Ахметшину было присвоено звание Героя России. Его супруга осталась с тремя детьми на руках.

В фонде «Право Матери» сообщают, что военный комиссариат Татарстана отказал Гузель Ахметшиной и детям в положенном по закону увеличении размера пенсии по случаю потери кормильца – за звание Героя России пенсии должны были вырасти вдвое. Суд удовлетворил иск фонда.

Сообщается, что теперь семья погибшего героя будет получать выплаты в полном объеме. Также ответчик обязан выплатить семье долг - с 28 ноября 2016 года по надбавке 100%, и с 29 октября 2018 года по надбавке 32%, общей суммой более 1,5 млн рублей.