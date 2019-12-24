«Ведомости»: Правительство одобрило проект модернизации Заинской ГРЭС

Правительственная комиссия по электроэнергетике одобрила проект модернизации Заинской ГРЭС «Татэнерго», пишут «Ведомости». Станция войдет в список предприятий, модернизация которых запланирована до 2025 года. Сообщается, что стоимость проекта составит 46,6 млрд рублей.

В планах предприятия полностью модернизировать ГРЭС, заменить 11 блоков на две парогазовые установки мощностью около 1,7 ГВт.

Ранее сообщалось, что президент Татарстана Рустам Минниханов обратился к Владимиру Путину с просьбой поддержать проект модернизации ключевой в регионе станции. В письме главы региона значилось, что без ремонта Заинскую ГРЭС придется закрыть.