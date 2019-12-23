В Минобрнауки РТ рассказали, что школьники смогут взять с собой на ЕГЭ в этом году

Министерство образования и науки РТ опубликовало список вещей, которые школьники смогут взять на сдачу ЕГЭ.

Так, на экзамен по математике можно принести только линейку, на географию и физику к линейке разрешат добавить непрограммируемый калькулятор. На ЕГЭ по химии школьникам разрешат пользоваться периодической системой химических элементов Менделеева, таблицей растворимости солей, кислот и оснований в воде, электрохимическим рядом напряжений металлов, а также непрограммируемым калькулятором.

А вот на единый госэкзамен по иностранным языкам можно будет принести компьютерную технику - без доступа к интернету, технические средства для воспроизведения аудиозаписей и аудиогарнитуру - она потребуется для выполнения раздела "говорение".

Добавим, что по приказу Минпросвещения и Рособрнадзора основная волна ЕГЭ-2020 начнется 25 мая и закончится 16 июня.