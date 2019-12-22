Маркетолог из Казани выиграла суперигру в «Поле чудес» и подарила Якубовичу чапан

Маркетолог из Казани Зульфия Докина выиграла все туры и суперигру в «Поле чудес», выпуск вышел в эфир в минувшую пятницу, 20 декабря.

В первом туре девушка ответила на вопрос «В средние века в Европе у дам появилась мода носить с собой маленьких собачек. Делали они это совсем не из-за любви к животным. Собачки выполняли роль чего?» Правильный ответ был «блохоловка». Зульфия угадала слово, даже не дав другим игрокам покрутить барабан хоть разок.

Финальный вопрос звучал следующим образом: На Руси во времена Ивана Грозного одним из знаков достоинства боярина был особый расшитый воротник, который назывался как? Это имело значение, когда боярин попадал в опалу. Его сажали на коня каким-то особым образом». Правильный ответ – «шиворот». За накопленные очки Зульфия выбрала себе в подарок телевизор, ноутбук, телефон, день красоты, ужин в ресторане, экскурсионный тур в Санкт-Петербург и зеркальный фотоаппарат.

Девушка рискнула и решила сыграть в суперигру. Она ответила на вопрос: «В давние времена в России по мере увеличения числа видов одежды стали развиваться разные ремёсла. Ремесленники перешли на специализацию. В писцовых книгах 17 века упоминаются швецы, шубники, сермяжники, кафтанники, шляпники. А среди производителей обуви были сапожники, башмачники, лапотники, каблучники и…» Правильный ответ – «Подошвенник».

В суперигре Зульфия выиграла домашний кинотеатр. Но и сама она привезла подарки Якубовичу, девушка подарила ведущему национальный халат – чапан и "треугольники", которые приготовила ее бабушка.