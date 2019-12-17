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Фото пресс-службы МЧС по Татарстану

Крупный пожар на мебельном складе в Казани тушили 90 человек

Cегодня, 07:07 1313 0 Автор: prokazan.ru

Накануне вечером, 16 декабря, в Казани сотрудники МЧС локализовали крупный пожар на мебельном складе по улице Короленко. Сообщение о возгорании поступило в 22:07. Когда спасатели прибыли на место, огонь захватил весь производственный корпус площадью более 5 тысяч «квадратов», рушились конструкции кровли и частично стены строения.

На ликвидацию пожара привлекались 21 единица техники, 90 человек личного состава. В 23:55 огонь был потушен.

«Основная сложность локализации пожара объясняется тем, что объект не обеспечен нормативным противопожарным водоснабжением. Ближайший источник воды расположен на расстоянии 600 метров, имеются проезжие части, которые необходимо пересекать при прокладке магистральных линий от данного водоисточника», - сообщил заместитель начальника ГУ МЧС России по Татарстану Константин Чанышев.

Пострадавших в пожаре нет, на момент возгорания в корпусе не было людей.

 

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