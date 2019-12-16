В Авиастроительном районе Казани загорелся склад

Поздно вечером 16 декабря в МЧС поступило сообщение о пожаре в одном из производственных помещений по адресу Короленко, 120 к.8. Загорелся склад, предположительно мебельной фабрики.

Подразделения Казанского пожарно-спасательного гарнизона выехали по рангу пожара №2, сообщают в МЧС РТ.

В 22.15 по прибытию первого пожарно-спасательного подразделения установлено, что из здания склада идет густой черный дым. Площадь здания склада ориентировочно составляет 130*40 метров. В 22.23 ранг пожара был повышен до №3. По состоянию на 23:15 минут тушение возгорания продолжается.

Также сообщается, что пострадавших при пожаре нет.