Тест: определи градус своего новогоднего безумия

Вы уже считаете дни до Нового года или воспринимаете праздник как обычный день в календаре? Подарки уже закупили? А блюда на стол придумали? Этот тест покажет, есть ли у вас новогодняя лихорадка.
Вы уже считаете дни до Нового года или воспринимаете праздник как обычный день в календаре? Подарки уже закупили? А блюда на стол придумали? Этот тест покажет, есть ли у вас новогодняя лихорадка.
Внимание! Правилами сайта запрещается использовать мат и высказываться оскорбительно по отношению к другим людям
или авторизуйтесь
комментарии