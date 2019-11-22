В середине ноября по Казани начали распространяться новости об употреблении в школах снюса.

Снюс – это один из видов бездымного табака. Его не курят, а рассасывают, положив за губу. Состав продукта варьируется. Известно, что большинство снюсов состоит из растительных волокон, имитирующих табак, и содержит огромную дозу никотина. В одной подушечке содержится до 50–60 мг. никотина, как в трех пачках сигарет.

Корреспондент Prokazan получил информацию из первых рук - пообщался со школьниками, родителями и педагогами.

Что говорят дети?

Собеседницей корреспондента Prokazan стала ученица из Московского района Казани.

- Употребляют ли снюсы у вас в школе?

- Да, употребляют. По всей школе. И старшеклассники, и маленькие. Девочки, мальчики. Все.

- Кто распространяет снюсы? Где их можно купить? Сколько это стоит?

- Покупают старшеклассники в соседних табачных ларьках. Стоит 300 рублей.

- Как ведет себя ребенок, употребивший снюс? Агрессивен ли он в таком состоянии?

- Ну, он ведет себя, как пьяненький. В туалете девочки стучат кулаками по окнам, по дверям.

Один молодой человек поделился с Prokazan cвоими впечатлениями от употребления снюса:

"Сначала ощущалось неудобство, что-то мешалось под губой. Потом я почувствовал привкус ментола, позже началось адское жжение десны. Это ужасно. На этом этапе хочется выплюнуть. Затем началась следующая стадия - легкое онемение. Я ощутил вкус перца, захотелось кашлять. Чуть позже начал действовать никотин. Как будто выкурил сразу 20 сигарет. Подступила тошнота. Это очень противно. Во рту ощущалось что-то мерзкое. Выплюнул эту гадость. Но после этого чувство омерзения не проходит. Пытался запить все это водой. Потом почувствовал легкое состояние слабости. Может, поднялось давление. Через какое-то время неприятное состояние прошло. Для чего это нужно, я не понимаю. Никакого позитивного эффекта я не почувствовал".

Что говорят родители?

Мама одного из учащихся 75-ой гимназии поделилась своим мнением с Prokazan. Юлия считает, что снюсы необходимо запретить на законодательном уровне:

"Надо запрещать продажи. Надо не прятать, а вытаскивать заразу на ранних стадиях, бить тревогу!"

Юлия полагает, что школьники, внезапно умирающие прямо за партами школ из-за сердечных приступов, возможно, употребляли снюсы или нечто подобное. Женщина сообщила, что в прошлом в гимназии среди школьников были случаи употребления насвая. Дети прятали его за батареями. Юлия рассказывает, что руководство гимназии не проводит воспитательных работ с учащимися, не признает наличие проблем.

Мама третьеклассника из Советского района города прокомментировала ситуацию так:

"Страшное дело! Стрелять надо гадов, кто распространяет!"

Проблемы со снюсом имеются и в школах соседних республик. Мама девятиклассника из Башкирии анонимно поделилась своей историей:

"Со школы поступил звонок, что ваш ребенок в неадекватном состоянии. Приходите, забирайте. Я приехала. Вижу, он веселенький, будто выпил. Но никакого запаха алкоголя не было. Рядом сидел его товарищ. Тоже такой же. Забрала сына домой, спросила, что это было. Он ответил, что это снюс, что от этого "прет", что ему предложили, он и попробовал. Он у меня в девятом классе, не наркоман, просто попробовал ради интереса. Выяснилось, что это очень популярно среди детей четырнадцати лет. Старшеклассники делают на этом бизнес. Перепродают детям помладше с наценкой".

Что говорят врачи?

Казанские доктора считают, что употребление снюса повышает риск развития рака желудка, печени, ротовой полости. Употребление снюса вызывает зависимость, а длительное увлечение жевательным табаком может вызвать психические расстройства. Для детей большие дозы никотина особенно опасны.

Что говорят педагоги?

Из 10 опрашиваемых школ комментарий дало лишь одно учреждение.

Директор одной из казанских школ рассказал, что до него сведения об употреблении жевательного табака школьниками не доходили. Остальные руководители школ ссылались на отсутствие разрешения комментировать данную ситуацию.

Если руководители школ отказываются от комментариев, то учителя не стесняются говорить о ситуации с жевательным табаком. Одни педагоги говорят, что с такой проблемой не сталкивались, другие же сообщают о мероприятиях по борьбе со снюсами, которые периодически проводятся в школах.

Учительница из школы Вахитовского района Казани рассказала, что в их учебном заведении есть проблема со снюсом в 7-8 классах, однако с ней пытаются бороться:

"Приезжают специально обученные люди — лекторы и рассказывают детям о вреде снюсов. Тех детей, кто был однажды замечен за употреблением никотиносодержащих веществ, проверяют каждый день. Раз в неделю проводятся наркологические проверки".

Что говорят распространители?

Как поведали собственные источники из сферы распространения снюса, получить бесплатную упаковку вещества может любой совершеннолетний курящий человек. Распространитель проводит сессию, во время которой рассказывает об альтернативных способах употребления никотиносодержащих веществ и выдает на руки одну бесплатную банку снюса.

Корреспондент Prokazan посетил несколько алкомаркетов, чтобы проверить, продается ли там снюс. Продается только по паспорту, заявил продавец одного из магазинов. Ассортимент небогатый, в магазинах представлена только одна марка снюса, стоимость жевательного табака - около 300 рублей.

Что говорят в правительстве?

Заместитель руководителя пресс-службы президента РТ Лилия Галимова так прокомментировала ситуацию с увлечением школьниками жевательным табаком:

"К сожалению, продажа жевательного табака свободна, и наказать за продажу и распространение пока невозможно. Правоохранительные органы этим занимаются, потому что и родители обеспокоены и обращаются".

Галимова отметила, что даже если снюс запретят на законодательном уровне, производители подобной продукции все равно найдут лазейку в законе:

"К сожалению, когда препарат вносится в список запрещенных, прописывается его состав. То есть производитель меняет состав, добавляет один ингредиент — и он уже не запрещенный".

А как вы думаете, нужно ли запрещать снюс?