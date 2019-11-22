Наверх
добавь новость и заработай 500 Р

Новости Казани и РТ

14:05, сегодня
В Казани распространяют снюс: дети «под кайфом», родители в ужасе, школы молчат
15:20, сегодня
Билайн закрепил лидерство в темпах развития сети 4G
14:57, сегодня
Кругом шприцы. В Нижнекамске ликвидировали наркопритон
09:00, 21.11.2019
Тест: угадай блюдо по картинке
14:20, сегодня
В Нижнекамске парня судили за свастику в соцсетях
14:02, сегодня
«Причин для паники нет». В Челнах переживают за замерзающего на озере лебедя
13:52, сегодня
Какие изменения микрорайона Мирный ждут зеленодольцев в 2020 году
09:00, 21.11.2019
БКС Премьер: Количество частных инвесторов может вырасти до 7-10 млн человек
13:47, сегодня
В Казани на свое место вернулся памятник Орджоникидзе
12:57, сегодня
Жителя Зеленодольска будут судить за серию краж
12:56, сегодня
Скончался бывший председатель Госкомитета ТАССР Габдулхак Гилязов
09:00, 19.11.2019
Умная экономия на эквайринге: тот же сервис, но дешевле
12:45, сегодня
Казанцы обращаются к психологам из-за проблем с детьми
12:27, сегодня
ФСБ: В Татарстане задержали исламистов, готовивших свержение власти
12:25, сегодня
«Это не наши полномочия»: Госкомитет РТ по тарифам ответил перевозчикам
12:02, сегодня
В казанском кафе прокомментировали логотип от Артемия Лебедева
11:57, сегодня
В Татарстане двое мужчин продавали «паленый» алкоголь под видом элитного коньяка
11:51, сегодня
Обвиняемого в жестоком убийстве стюардессы из Челнов признали вменяемым
11:44, сегодня
«Другая» Алтынбаева: «Отчим изнасиловал, когда мне было 12 лет»
11:35, сегодня
11-й Ежегодный Инвестиционный Форум ВТБ Капитал «РОССИЯ ЗОВЁТ!»: Старт 20 ноября
11:29, сегодня
Глава Зеленодольска оценил качество больниц в районе
11:27, сегодня
Глава Министерства молодежи впервые прокомментировал ситуацию с движением АУЕ
10:55, сегодня
В Казани мужчина выбросил из окна телевизор на иномарку
10:38, сегодня
Слил интимное видео с бывшей: в Татарстане парня судили за порноместь
10:30, сегодня
Я не знал, что делать. В долг никто не давал, а хозяин точки поставил срок 2 дня
10:19, сегодня
Бес попутал: житель Татарстана украл телефон у ребенка
10:00, сегодня
ВТБ собирает предпринимателей за «Честным столом»
09:44, сегодня
Правительство России поможет Татарстану построить Большое казанское кольцо
09:26, сегодня
В Казани запустили новый тариф Яндекс.Такси
09:00, сегодня
«Для покупателей это гарантия качества»: Минниханов поучаствовал в открытии ТТС
09:00, сегодня
Yota запустила продажи нового «Интернет-центра Yota 2»
08:50, сегодня
Скандально известная мать из Челнов отреагировала на уголовные дела против нее
08:40, сегодня
Сделали все, что могли. Умер спасенный в Челнах орлан
08:29, сегодня
«Вернись, тебя дома никто ругать не будет». В Челнах нашлась пропавшая девочка
08:18, сегодня
В Казани толпу Дедов Морозов отправили другим путем
08:06, сегодня
Минздрав озвучил, когда изменятся правила медосмотра для водителей
23:20, 21.11.2019
В Казани экстренно сел самолет, летевший из Екатеринбурга в Москву
20:31, 21.11.2019
«Страшная смерть»: в Казани старушка умерла, цепляясь за машину
19:52, 21.11.2019
Казанец изнасиловал, ограбил, связал женщину и бросил на болоте
19:37, 21.11.2019
В Казани спасатели доставали пенсионера с трехметровой глубины
17:53, 21.11.2019
В банке «Открытие» стартовала программа кредитования франчайзингового бизнеса
16:13, 21.11.2019
Путин назвал «чушью» повышение цен на справки для водителей
15:47, 21.11.2019
МВД просит казанцев приезжать на мачт «Рубин» - «Зенит» заранее
15:33, 21.11.2019
Роспотребнадзор РТ предупреждает: Чем опасна неправильно обработанная рыба
15:27, 21.11.2019
Минздрав РФ: принятие нового порядка медосмотров для водителей отложено
15:06, 21.11.2019
Казанцы могут сдать оружие за деньги
14:42, 21.11.2019
Зеленодольцы пытались украсть железо, но у них не получилось
14:33, 21.11.2019
«Ситуация не на нашей стороне»: власти РТ выступили за запрет снюсов
13:33, 21.11.2019
Казанец умер в очереди за справкой от нарколога
13:25, 21.11.2019
ВТБ первым на рынке запустил котирование биржевого фонда в трех валютах
13:17, 21.11.2019
В Челнах четвертые сутки ищут пропавшую школьницу
13:07, 21.11.2019
Клиенту Сбербанка пришел пароль со словами «Плачь, убивай евреев»
12:25, 21.11.2019
В Зеленодольске две женщины будут наказаны за пару колготок и кошачий корм
12:14, 21.11.2019
Ко Дню матери челнинские дети перепели песню Басты «Сансара»
11:50, 21.11.2019
В Казани скорая столкнулась с эвакуатором
11:44, 21.11.2019
В Казани на пожаре в садовом домике пострадала женщина
11:22, 21.11.2019
В Казани построят «Снежную деревню» с баром и фотозонами
11:10, 21.11.2019
В Зеленодольске казанский пенсионер ограбил женщину
10:55, 21.11.2019
Дуров призвал россиян удалять с телефонов WhatsApp
10:43, 21.11.2019
Зампредседателя Госкомитета РТ по архивному делу погиб, получив 98% ожогов тела
10:28, 21.11.2019
В Челнах автоледи, выезжая с заправки, протаранила «тринашку»
10:25, 21.11.2019
ВТБ выпустил более 150 тысяч кобейджинговых карт «Мир» - Maestro
10:08, 21.11.2019
На трассе в РТ задержали нервную автоледи с пятью килограммами наркотиков
09:55, 21.11.2019
Завтра в двух районах Казани отключат свет
09:30, 21.11.2019
Челнинцы целый день проходили мимо мертвого человека
09:28, 21.11.2019
В Казани открывается первый в этом сезоне каток
09:14, 21.11.2019
В Казани в посылке вместо линз для фотоаппарата нашли боевые патроны
08:42, 21.11.2019
«Мы любим по-татарски». Казанский блогер снял новый клип
08:32, 21.11.2019
В Набережных Челнах на территории детского сада нашли труп
07:20, 21.11.2019
Трое туристов пытались провезти в Казань редкие кораллы из Китая
06:21, 21.11.2019
На скандально известную мать из Челнов завели еще одно уголовное дело
06:08, 21.11.2019
В Татарстане на трассе засняли целое стадо маралов
22:17, 20.11.2019
«Кругом столько психов»: казанцы обсуждают детей, ехавших в одиночку в автобусе
22:07, 20.11.2019
Итоги заморозков 20 ноября в Казани
21:39, 20.11.2019
На заправках Татарстана в дизель добавляли судовое топливо
20:49, 20.11.2019
«Они ползали, сношались...»: в арендном коттедже в Казани гостей искусали клопы
20:22, 20.11.2019
Мотивирующий проект #всёсама поддержали Ляйсан Утяшева,IOWA,Ян Гэ,Дарья Клишина
19:41, 20.11.2019
«Вы не видите логики?»: перевозчики РТ обратились к замглавы Комитета по тарифам
15:10, 20.11.2019
Житель Зеленодольска до смерти избил своего товарища
14:58, 20.11.2019
Голая женщина в рекламе завода заинтересовала антимонопольщиков Татарстана
14:08, 20.11.2019
Из «Бегишево» запустят рейс в Новосибирск
14:06, 20.11.2019
В Зеленодольске бомж осужден за убийство приятеля
12:23, 20.11.2019
В Татарстане за сутки двое мужчин погибли в пожарах
12:12, 20.11.2019
Ароматы ванили. В Татарстане выпустили мороженое к 100-летию Татарской АССР
11:58, 20.11.2019
Челнинке доверяют лица Елена Темникова, Полина Гагарина и Мила Йовович
11:56, 20.11.2019
Пройти медосмотр для зеленодольских водителей станет сложнее
11:03, 20.11.2019
В Челнах 19-летняя автоледи спровоцировала аварию, в которой пострадал ребенок
10:17, 20.11.2019
Храм в Зеленодольске подожгла психологически нездоровая женщина
09:07, 20.11.2019
«И дальше будет водить». Скандально известная мать из Челнов ответила хейтерам
16:52, 19.11.2019
Биологи вывели точную формулу для пересчета возраста собак в человеческие годы
13:48, 19.11.2019
Бездомные животные - проблема Зеленодольска
11:48, 19.11.2019
У зеленодольца украли телефон, пока он спал
10:26, 19.11.2019
Женщинам сел Зеленодольска выплатят от 50 до 100 тыс. рублей за рождение ребенка
17:44, 18.11.2019
В Зеленодольском районе проверили безопасность труда на одном из предприятий
16:51, 18.11.2019
Дети Зеленодольска в одной семье, а значит в одной школе
14:57, 18.11.2019
В Зеленодольске быть безработным не выгодно
14:06, 18.11.2019
Зеленодольцам в декабре отключат электричество
16:57, 17.11.2019
МЧС РТ предупреждает об ухудшении дорожных условий
20:18, 16.11.2019
Насиловал и рубил детей топором: потрошитель из Зеленодольска хочет на свободу
08:26, 16.11.2019
Сниму порчу, дорого: в Зеленодольске пенсионерка заплатила экстрасенсу 1 миллион
14:30, 14.11.2019
Улицы города Зеленодольска будут приведены в порядок
14:26, 14.11.2019
В зеленодольских селах женщины будут работать меньше
10:03, 14.11.2019
В Зеленодольске подожгли храм Казанской иконы Божьей Матери
21:46, 13.11.2019
В Зеленодольском районе открыли новый туристический маршрут

В Казани распространяют снюс: дети «под кайфом», родители в ужасе, школы молчат

Cегодня, 14:05 330 7 Автор: prokazan.ru
Школьники, родители, педагоги высказались о снюсе

В середине ноября по Казани начали распространяться новости об употреблении в школах снюса.

Снюс – это один из видов бездымного табака. Его не курят, а рассасывают, положив за губу. Состав продукта варьируется. Известно, что большинство снюсов состоит из растительных волокон, имитирующих табак, и содержит огромную дозу никотина. В одной подушечке содержится до 50–60 мг. никотина, как в трех пачках сигарет.

Корреспондент Prokazan получил информацию из первых рук - пообщался со школьниками, родителями и педагогами.

Что говорят дети?

Собеседницей корреспондента Prokazan стала ученица из Московского района Казани.

- Употребляют ли снюсы у вас в школе?

- Да, употребляют. По всей школе. И старшеклассники, и маленькие. Девочки, мальчики. Все.

- Кто распространяет снюсы? Где их можно купить? Сколько это стоит?

- Покупают старшеклассники в соседних табачных ларьках. Стоит 300 рублей.

- Как ведет себя ребенок, употребивший снюс? Агрессивен ли он в таком состоянии?

Ну, он ведет себя, как пьяненький. В туалете девочки стучат кулаками по окнам, по дверям.

Один молодой человек поделился с Prokazan cвоими впечатлениями от употребления снюса:

"Сначала ощущалось неудобство, что-то мешалось под губой. Потом я почувствовал привкус ментола, позже началось адское жжение десны. Это ужасно. На этом этапе хочется выплюнуть. Затем началась следующая стадия - легкое онемение. Я ощутил вкус перца, захотелось кашлять. Чуть позже начал действовать никотин. Как будто выкурил сразу 20 сигарет. Подступила тошнота. Это очень противно. Во рту ощущалось что-то мерзкое. Выплюнул эту гадость. Но после этого чувство омерзения не проходит. Пытался запить все это водой. Потом почувствовал легкое состояние слабости. Может, поднялось давление. Через какое-то время неприятное состояние прошло. Для чего это нужно, я не понимаю. Никакого позитивного эффекта я не почувствовал".

Что говорят родители?

Мама одного из учащихся 75-ой гимназии поделилась своим мнением с Prokazan. Юлия считает, что снюсы необходимо запретить на законодательном уровне:

"Надо запрещать продажи. Надо не прятать, а вытаскивать заразу на ранних стадиях, бить тревогу!"

Юлия полагает, что школьники, внезапно умирающие прямо за партами школ из-за сердечных приступов, возможно, употребляли снюсы или нечто подобное. Женщина сообщила, что в прошлом в гимназии среди школьников были случаи употребления насвая. Дети прятали его за батареями. Юлия рассказывает, что руководство гимназии не проводит воспитательных работ с учащимися, не признает наличие проблем.

 Мама третьеклассника из Советского района города прокомментировала ситуацию так:

"Страшное дело! Стрелять надо гадов, кто распространяет!"

Проблемы со снюсом имеются и в школах соседних республик. Мама девятиклассника из Башкирии анонимно поделилась своей историей:

"Со школы поступил звонок, что ваш ребенок в неадекватном состоянии. Приходите, забирайте. Я приехала. Вижу, он веселенький, будто выпил. Но никакого запаха алкоголя не было. Рядом сидел его товарищ. Тоже такой же. Забрала сына домой, спросила, что это было. Он ответил, что это снюс, что от этого "прет", что ему предложили, он и попробовал. Он у меня в девятом классе, не наркоман, просто попробовал ради интереса. Выяснилось, что это очень популярно среди детей четырнадцати лет. Старшеклассники делают на этом бизнес. Перепродают детям помладше с наценкой". 

Что говорят врачи?

Казанские доктора считают, что употребление снюса повышает риск развития рака желудка, печени, ротовой полости. Употребление снюса вызывает зависимость, а длительное увлечение жевательным табаком может вызвать психические расстройства. Для детей большие дозы никотина особенно опасны.

Что говорят педагоги?

Из 10 опрашиваемых школ комментарий дало лишь одно учреждение.

Директор одной из казанских школ рассказал, что до него сведения об употреблении жевательного табака школьниками не доходили. Остальные руководители школ ссылались на отсутствие разрешения комментировать данную ситуацию.

Если руководители школ отказываются от комментариев, то учителя не стесняются говорить о ситуации с жевательным табаком. Одни педагоги говорят, что с такой проблемой не сталкивались, другие же сообщают о мероприятиях по борьбе со снюсами, которые периодически проводятся в школах.

Учительница из школы Вахитовского района Казани рассказала, что в их учебном заведении есть проблема со снюсом в 7-8 классах, однако с ней пытаются бороться:

"Приезжают специально обученные люди — лекторы и рассказывают детям о вреде снюсов. Тех детей, кто был однажды замечен за употреблением никотиносодержащих веществ, проверяют каждый день. Раз в неделю проводятся наркологические проверки".

Что говорят распространители?

Как поведали собственные источники из сферы распространения снюса, получить бесплатную упаковку вещества может любой совершеннолетний курящий человек. Распространитель проводит сессию, во время которой рассказывает об альтернативных способах употребления никотиносодержащих веществ и выдает на руки одну бесплатную банку снюса.

Корреспондент Prokazan посетил несколько алкомаркетов, чтобы проверить, продается ли там снюс. Продается только по паспорту, заявил продавец одного из магазинов. Ассортимент небогатый, в магазинах представлена только одна марка снюса, стоимость жевательного табака - около 300 рублей. 

Что говорят в правительстве?

Заместитель руководителя пресс-службы президента РТ Лилия Галимова так прокомментировала ситуацию с увлечением школьниками жевательным табаком:

"К сожалению, продажа жевательного табака свободна, и наказать за продажу и распространение пока невозможно. Правоохранительные органы этим занимаются, потому что и родители обеспокоены и обращаются".

Галимова отметила, что даже если снюс запретят на законодательном уровне, производители подобной продукции все равно найдут лазейку в законе:

"К сожалению, когда препарат вносится в список запрещенных, прописывается его состав. То есть производитель меняет состав, добавляет один ингредиент — и он уже не запрещенный".

А как вы думаете, нужно ли запрещать снюс?

читайте также:

Бес попутал: житель Татарстана украл телефон у ребенка
«Другая» Алтынбаева: «Отчим изнасиловал, когда мне было 12 лет»
«Кругом столько психов»: казанцы обсуждают детей, ехавших в одиночку в автобусе
«Я интриганка и скандалистка»: в Челнах проверят мать, усадившую малыша за руль
«Не знаю, как я выжила»: у жительницы Казани без предупреждения снесли дом
В Казани хотят установить еще одно колесо обозрения. Горожане идею не поддержали
Водитель казанского автобуса помог найти пропавшего «особенного» ребенка
Он бросил меня по СМС: «Я подумал и решил. Мы расстаемся». Мои первые отношения
«Нормальные мужики трусы не носят?»: казанцы обсуждают закрытый показ мод
Школьная столовая: что получают казанские дети за 69 рублей?
В Казани родился ребенок весом 760 граммов
В истерике звал маму: в Казани ребенок оказался заперт на балконе 4 этажа
Миндортанс РТ снижает аварийность дорог с помощью освещения, «зебр» и заборов
Казанец считает дорожный знак незаконным. Теперь он судится с ГИБДД
Казанцы могут предложить свои идеи по развитию парка Урицкого
В новом детском саду Казани детям будут прививать ЗОЖ и художественный вкус
Из-за долгов у пенсионерки из Казани отобрали внучек
«Пожалуйста, ничего не трогайте»: казанцы высказались о благоустройстве реки
В Казани на «зебре» сбили четырехлетнюю девочку
Жители Казани считают, что жить с детьми в столице РТ некомфортно
Я не собиралась петь “Чистые пруды”: певица из Казани раскрыла секреты “Голоса”
Слабоумие и отвага: в Казани подростки прокатились на крыше трамвая
Показать больше...

комментарии

Манштейн
1
22 ноября 2019
14:17
Истерию специально сигаретные магнаты раздувают? Снюс давно продается как и нюхательный табак, просто он раньше табачный был, сейчас синтетический. И только с 18 лет всю жизнь был, так что с больной головы на здоровую не перекладывайте - долбите продавцов штрафами если малолеткам продают и своих детей нормально воспитывайте. А то у нас все только через запреты делается. Если кого-то с клеем или зажигалкой спалят, то озабоченные мамаши и клей из хозмага убрать попросят?
Горожанин
2
22 ноября 2019
14:26
Запретить. Не ограничить по возрасту, а именно ЗАПРЕТИТЬ! Хим состав данной отравы не только пьянит, но ранит и убивает человека, не говоря уже о подростках! В наше время и так много способов угробить здоровье,
поэтому надо пропагандировать способы его защиты и запрещать все иное!
Манштейн
1
22 ноября 2019
14:40
Может взрослый человек сам разберется чем ему гробить свое здоровье? Сигареты и водяра в магазине тебя, я смотрю, почему-то не смущают... Как и тонна еды из пальмового масла и сои, их тогда надо тоже запретить?
В ответ на комментарий пользователя
Запретить. Не ограничить по возрасту, а именно ЗАПРЕТИТЬ! Хим состав данной отравы не только пьянит, но ранит и убивает человека, не говоря уже о подростках! В наше время и так много способов угробить здоровье,
поэтому надо пропагандировать способы его защиты и запрещать все иное!
Развернуть
5745
0
22 ноября 2019
15:18
Проблема есть в школах действительно, правда не во всех, но во многих. И 75 я гимназия действительно имеет данную проблему, в основном среди старшеклассников. Увы сильной воспитательной работы с детьми там не ведется к сожалению. Всё воспитание там сводится на сбор макулатуры и ярмарки для детдомов. А воспитание это не только песни и пляски..
Горожанин
0
22 ноября 2019
15:20
Вредное(снюс, кальян, пиво и т д)- надо сделать модным! Такой девиз у капиталистов, шоб быстрами темпами уничтожать народ и зарабатывать тонны $.
Горожанин
1
22 ноября 2019
15:24
Вот такие курносые монштейны делают все возможное чтоб истребить как можно больше народа не своего племени.
В ответ на комментарий пользователя
Может взрослый человек сам разберется чем ему гробить свое здоровье? Сигареты и водяра в магазине тебя, я смотрю, почему-то не смущают... Как и тонна еды из пальмового масла и сои, их тогда надо тоже запретить?
Развернуть
Манштейн
0
22 ноября 2019
15:26
Вот и драть надо всех галимых видеоблохиров с малолетней аудиторией и контентом для УО, которые и пропагандируют и рекламят этот снюс с кучей другой фигни. Так сказать цензура выборочная. Но сразу же всякая сволочь либеральная поднимет вопли "гэбня свободу слова заприщаит!!!" Это будет намного эффективнее чем сам снюс запрещать. В конце-концов, если условный Дудь завтра начнет клей нюхать - то придеться и клей из магазинов убирать?
В ответ на комментарий пользователя
Вредное(снюс, кальян, пиво и т д)- надо сделать модным! Такой девиз у капиталистов, шоб быстрами темпами уничтожать народ и зарабатывать тонны $.
Развернуть

добавить комментарий:

Внимание! Правилами сайта запрещается использовать мат и высказываться оскорбительно по отношению к другим людям

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения» и соглашаетесь с «Политикой защиты и обработки персональных данных»
подписывайся!

Новости РОССИИ

16:43, 21.11.2019
Путин назвал новые правила прохождения медкомиссии чушью
15:29, 21.11.2019
При ухудшении здоровья водителей будут лишать прав без суда
16:58, 18.11.2019
Фотосессия руферов на крыше «Москва-Сити» закончилась дракой
12:51, 18.11.2019
Татарстанец на буханке объездил весь земной шар
10:23, 18.11.2019
В Астрахани игроки и болельщики устроили драку на футбольном поле
17:22, 14.11.2019
Уровень жизни растет: в 2020 году увеличится размер больничных и детских пособий
16:57, 02.11.2019
Электронный ПТС, обязательный тахограф: 1 ноября в силу вступили новые законы РФ
15:14, 02.11.2019
Минздрав против соли: она провоцирует высокое давление, инфаркт и инсульт
11:43, 02.11.2019
Шойгу раскритиковал работу командиров части, где служил Шамсутдинов
11:22, 02.11.2019
Лазейка в законе о самозанятых: как компании уклоняются от оплаты налогов
20:54, 30.10.2019
«Небогато, зато дружно». Сергей Шнуров посвятил стихи российским пенсиям
20:19, 30.10.2019
«Это шок». Максим Фадеев расторг контракт со всеми артистами своего лейбла
11:29, 30.10.2019
35% российских семей с детьми не знают о положенных им льготах
08:49, 30.10.2019
Мужчина убил собутыльников, а потом съел их
16:40, 29.10.2019
Россияне собирают деньги на адвоката солдату, расстрелявшему сослуживцев
14:01, 29.10.2019
Преступная группа из Елабуги задержана в Удмуртской республике
09:35, 29.10.2019
В Челябинской области девятимесячный младенец умер от голода
09:03, 29.10.2019
Питерский школьник жестоко убил свою мать
15:06, 28.10.2019
Ученые обнаружили страшные последствия для здоровья офисных работников
10:24, 28.10.2019
Сбежать не получилось: мужчина сбил ребенка, сидевшего в коляске
09:15, 28.10.2019
В России женщина выколола глаза пятимесячному сыну после ссоры с мужем
10:10, 27.10.2019
Умерла солистка «Бурановских бабушек» Наталья Пугачева
09:35, 27.10.2019
«Убирайте ваш половой член». В России парочку накажут за утехи на борту самолета
11:45, 26.10.2019
Ученые определили пять вредных сочетаний продуктов: среди них хлеб с вареньем
16:34, 25.10.2019
С 1 января планируют увеличить МРОТ
11:24, 25.10.2019
На кого лучше учиться: названы самые востребованные профессии будущего
08:58, 25.10.2019
В России изменится транспортный налог
13:14, 24.10.2019
Ученые научили крыс водить машину
13:06, 24.10.2019
Правда от диетологов: этим людям нельзя есть яйца
11:58, 24.10.2019
За 30 лет из России «утекло» 1 трлн долларов
08:21, 24.10.2019
Худшие фильмы: скоро в России появятся «доски позора»
12:05, 23.10.2019
Телефонные мошенники придумали новые схемы афер
10:15, 23.10.2019
В России гречка подорожает на 50%
16:19, 22.10.2019
В России пенсионер умер во время эротического массажа
15:47, 22.10.2019
В России могут запретить детское шампанское
10:21, 22.10.2019
Столото: победители лотерей не забрали выигрышей на 3 млрд рублей
09:45, 22.10.2019
Россияне составили ТОП самых полезных и бесполезных бытовых приборов
09:25, 22.10.2019
Росстат: в России выросла доля семей со средствами только на одежду и еду
16:18, 21.10.2019
Безработные россияне смогут выйти на пенсию на 2 года раньше
15:05, 21.10.2019
Владимир Соловьев попал в Книгу рекордов Гиннесса
13:34, 21.10.2019
Россияне выбрали лучшего кандидата в президенты страны среди киногероев
08:25, 21.10.2019
В России запретят пластиковые пакеты
11:07, 20.10.2019
Золотодобытчики могли стать причиной прорыва дамбы в Красноярском крае
07:04, 19.10.2019
Соцсети: в Хабаровске бизнесмен купил общежитие вместе с людьми
16:46, 18.10.2019
Убили в банке: посетитель пытался остановить грабителя
13:48, 18.10.2019
В России едят слишком много яиц
13:18, 18.10.2019
Одноклассники жестоко избили девочку из-за «домашки»
16:31, 17.10.2019
В России появятся новые камеры фиксации скорости автомобилей
15:20, 17.10.2019
«Очень плохо для этого места»: Елена Малышева против туалетной бумаги
11:12, 17.10.2019
В 2020 году россиянам повысят пенсии на тысячу рублей
23:10, 16.10.2019
В России назвали самые скучные профессии: в их числе охранник и бухгалтер
16:21, 16.10.2019
Кот-наркокурьер сбежал перед важным заседанием суда
15:58, 16.10.2019
В Башкирии таджик 2 года насиловал 15-летнюю школьницу
12:27, 16.10.2019
Продолжительность жизни в России выросла. Путин говорит, что это из-за алкоголя
12:01, 16.10.2019
В 2019 году в России предотвращено 39 терактов
16:54, 15.10.2019
В Турции перевернулся автобус с российскими туристами. Есть пострадавшие
16:28, 15.10.2019
В России начнут выдавать ипотеку под 0,1%
16:00, 15.10.2019
Жить станет легче: в России появиться единая платежка по ЖКУ
17:00, 14.10.2019
Мама Лизы Киселевой, убитой в Саратове, выступила с заявлением
16:52, 14.10.2019
Жители Красноярска негодуют: сын адвоката находится на свободе за избиение