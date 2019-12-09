В списке миллионеров Казани стало больше на одного человека

В минувшие выходные житель Казани выиграл в лотерею крупную сумму. Как сообщают в пресс-службе "Столото", выигрыш составил более 2 миллионов рублей.

"Новоиспеченный миллионер из Казани купил билет всего за 40 рублей. Он угадал числа 8, 13, 33, 1, 3 в первом поле билета и не угадал 1 — во втором. Удивительно, что участник отметил много троек и именно это привело его к победе", - рассказали представители компании.

Сейчас казанца ждут для оформления выигрыша. Напомним, что в середине ноября еще один житель города стал обладателем большого выигрыша: он составил 18 миллионов.