В Казани пройдет ЧЕ-2021 по плаванию и ЧЕ-2024 по водным видам спорта

В 2021 году Казань примет чемпионат Европы по плаванию на короткой воде, а в 2024 - по водным видам спорта. Информация об этом появилась на официальном сайте Европейской лиги плавания.

В 2015 году Казань уже проводила чемпионат мира по водным видам спорта. Тогда организация чемпионата обошлось в 3,5 млрд руб. В июле 2019 года стало известно, что столица Татарстана еще раз примет этот турнир в 2025-м. По словам президента Европейской лиги плавания, в Казани созданы все условия для проведения мероприятий мирового масштаба.

Отметим, кроме Татарстана за право провести ЧЕ-2024 также боролся Нижний Новгород. Однако, по мнению, экспертов у Казани было больше шансов на победу.