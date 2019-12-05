В Казани 3,9% населения находится за чертой бедности

3,9% населения Казани живет за чертой бедности. Такую цифру назвал председатель Комитета экономического развития Артур Валиахметов. При этом в Татарстане в целом число граждан, находящихся за чертой бедности, составляет 7%, в России - 12%.

Как сообщили в мэрии, при расчете учитываются те, кто получает зарплату ниже прожиточного минимума, а также те жители города, кто получают часть зарплаты официально – ниже этого уровня, а остальную часть – в конверте. То есть фактически они не живут за чертой бедности, подчеркнул Валиахметов.