«Дичь какая-то»: Варламов назвал самые уродливые здания Казани

Блогер Илья Варламов опубликовал топ самых уродливых, по его мнению, зданий России. В их число вошли 7 строений Казани.

На 75 место блогер поставил КРК "Пирамида". Основная претензия к зданию, построенному в 2002 году, - неуместность в окружающем пространстве даже для тех времен.

62 место рейтинга занял Пенсионный фонд Республики Татарстан.

"Все самые уродливые здания в России строят Пенсионный фонд и Сбербанк. Вопросы к стеклянному объему, полукруглой форме и другим элементам. Дичь какая-то" - прокомментировал Варламов.

56 место - Казанская академия тенниса.

"Вместо того, чтоб спроектировать хорошее здание, давайте сделаем ракетку и мячик, а то никто не поймет, что это академия тенниса. Уродливый козырек в виде расплавленной теннисной ракетки в стиле Сальвадора Дали" - то, что вызвало недовольство блогера.

53 место - ЖК "Дворцовая набережная". Это бесконечно далекая и чуждая для Казани архитектура, считает Илья Варламов. Архитектура не может существовать вне контекста, эти здания могут существовать где угодно, но не в центре Казани, добавил он:

"Будем долбить Казань за эти отвратительные проекты, которые уничтожили весь дух и историческую застройку".

32 место отдано ТЦ "Кольцо".

"В самом центре Казани есть ТЦ "Кольцо". Естественно, он с кольцом, чтоб никто не ошибся. Одна хорошая новость: его решили реконструировать. Я рад, что одним зданием в моем рейтинге станет меньше" - прокомментировал предстоящую реконструкцию Варламов.

19 место - Татарский государственный театр кукол "Экият".

"Появился в 2012 году, и я слышал, людям он нравится. Если вам нравится театр кукол в Казани, то у вас проблемы со вкусом" - заявляет Варламов. Кстати, театр кукол входит в экскурсионные маршруты по Казани.

Ближе всего к топу самых уродливых зданий страны оказался Дворец земледельцев - он на 4 месте. Блогер отмечает: здание многим нравится, около него фотографируются, при этом оно абсолютно чуждо историческому центру.

"Я уверен, что 99% всех чиновников Татарстана считают, что это просто потрясающее здание. А я считаю, что это - уродец. Оно находится в охранной зоне ЮНЕСКО, оно чуждо Казани, это надругательство над архитектурой, человек, который это проектировал, ничего не понимает ни в пропорциях, ни в истории архитектуры. Когда мы что-то делаем рядом с осколками истории, нужно как-то уважительно относиться к этому месту, нельзя по-варварски воздвигать какие-то новые доминанты, которые не сочетаются с местом" - заявил автор рейтинга.

А что вы думаете по поводу этих зданий?