Смотровая площадка центра семьи «Казан» закрывается

Смотровую площадку центра семьи «Казан» закроют на зиму, сообщили в дирекции парков и скверов Казани. За семь месяц работы площадки ее посетили более 88,6 тыс. человек.

Дата открытия площадки будет сообщена дополнительно. В прошлом году она начала свою работу 21 апреля.

В феврале смотровую площадку включили в рейтинг самых романтичных мест для поцелуев в День святого Валентина. Десятку возглавил Поцелуев мост в Санкт-Петербурге, в лидерах также смотровая площадка на Воробьевых горах в Москве, «Трамвай желаний» в Евпатории и смотровая площадка на горе Ахун в Сочи.