В Казани будут судить педофила-рецидивиста, который изнасиловал 8-летнюю девочку

Наверх
добавь новость и заработай 500 Р

Новости Казани и РТ

09:21, сегодня
В Челнах вторую неделю разыскивают пропавшую женщину
17:01, 02.12.2019
Житель Зеленодольска хотел приобрести сварочный аппарат и отправился в тюрьму
16:10, 02.12.2019
Казанец оборудовал тайники с наркотиками и попался в Зеленодольске
15:34, 02.12.2019
В Татарстане легковушка вылетела в кювет, водитель скончался в «скорой»
15:07, 02.12.2019
В Татарстане двое парней пытались украсть арматуру с нефтепровода «Транснефти»
13:16, 02.12.2019
Жители Татарстана смогут построить дачу на маткапитал
11:34, 02.12.2019
В Нижнекамске молодой водитель на «Приоре» влетел в Hyundai
11:25, 02.12.2019
Подробности ДТП в РТ: девушка, влетевшая в дерево на ВАЗе, сломала позвоночник
10:36, 02.12.2019
В Зеленодольском районе мужчина утонул в бункере с зерном
09:02, 02.12.2019
В Челнах третий год ищут мужчину с татуировкой дракона
17:23, 01.12.2019
В Татарстане пожарные спасли из горящей бани 20-летнего парня
16:00, 01.12.2019
В Татарстане 43-летний рабочий погиб в бункере с зерном
15:07, 01.12.2019
25-летний челнинец упал с 5-го этажа сегодня ночью
13:52, 01.12.2019
Татарстанских автомобилистов с 1 декабря обяжут «переобуваться»
13:44, 01.12.2019
В Зеленодольске завершат долгострой
12:59, 01.12.2019
Сколько татарстанцы будут платить за электричество в 2020 году
09:24, 01.12.2019
Челны украсят к новому году за 5,1 млн рублей
16:58, 30.11.2019
Удивила шейхов! Спортсменка из Зеленодольска поставила два мировых рекорда в ОАЭ
16:24, 30.11.2019
В РТ требуют наказать учительницу, рассказавшую школьникам про однополую любовь
15:29, 30.11.2019
В Зеленодольске построят распределительный центр за 167 миллионов
15:10, 30.11.2019
В Челнах в продуктовом магазине умер мужчина
13:13, 30.11.2019
«Страшно смотреть»: в Татарстане легковушка влетела в дерево
09:50, 30.11.2019
В Челнах задержали еще одного участника группировки АУЕ
09:11, 30.11.2019
Виновник серьезного ДТП с пассажирским автобусом в Татарстане был пьян
18:39, 29.11.2019
Подробности: В ДТП с автобусом в Татарстане пострадали 9 человек
17:14, 29.11.2019
В Татарстане автобус с пассажирами столкнулся с легковушкой
11:58, 29.11.2019
Зеленодольские школьники не сдавшие ОГЭ могут получить рабочую профессию
11:46, 29.11.2019
В Челнах девушке, ударившей полицейского, назначили штраф
11:39, 29.11.2019
В Челнах мужчина пытался зарубить приятеля кухонным топориком
11:31, 29.11.2019
В Челнах парень с гвоздодером вынес из ювелирного украшения на 1 млн рублей
11:18, 29.11.2019
В Челнах ревнивый мужчина зарезал любовницу в подъезде
10:56, 29.11.2019
Стала известна судьба пропавшего в Челнах сотрудника ТК «Олимп»
09:15, 29.11.2019
В Татарстане на трассу выбежали дикие кабаны
15:59, 28.11.2019
Уголовное дело на главу челнинского Следкома передали в другой регион
13:16, 28.11.2019
Суд рассмотрел вопрос об освобождении самого кровавого маньяка из Зеленодольска
12:03, 28.11.2019
Зеленодольский завод им А.М. Горького стал лауреатом премии в области качества
11:27, 27.11.2019
Зеленодолец проведет несколько лет за решеткой, за удар линейкой
10:27, 27.11.2019
Детскую спортивную школу Зеленодольска проверили на безопасность
15:49, 26.11.2019
В Зеленодольске отключат холодную воду!
14:19, 26.11.2019
Маньяк - педофил из Зеленодольска, ответит за убийства еще двух детей
10:55, 26.11.2019
Современный диализный центр откроется в Зеленодольске
10:16, 26.11.2019
Кому легче найти работу в Зеленодольске этой осенью
10:05, 26.11.2019
Что делать жителям Зеленодольска, если в квартире холодно
16:33, 25.11.2019
Тупик города: Жители Зеленодольска годами добиваются ремонта дороги
15:26, 25.11.2019
МФЦ РТ расширил для Зеленодольцев перечень платных услуг
14:54, 25.11.2019
Зеленодольцев предупреждают не покупать продукты приготовленные дома!
09:25, 24.11.2019
«Мы же не дети»: зеленодольские рыбаки попались за рыбалкой на льду
18:37, 23.11.2019
Малышка из Зеленодольска в 9 лет весила 7 килограммов. Родителей лишили прав
08:51, 23.11.2019
В Зеленодольске пожарные спасли 2 тысячи индюшек
16:11, 22.11.2019
Зеленодолец лишился 1 миллиона рублей

В Казани будут судить педофила-рецидивиста, который изнасиловал 8-летнюю девочку

Cегодня, 10:49 39 0 Автор: prokazan.ru

В Казани завершено расследование уголовного дела в отношении 38-летнего Ивана Никифорова, который в сентябре 2019 года изнасиловал школьницу. Об этом сообщили в Следкоме РТ.

Известно, что днем 17 сентября мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения в Советском районе Казани. Он заметил группу школьниц и предложил им пойти посмотреть щенят. Девочки отказались, однако злоумышленник догнал одну из них, зажал ей рот и утащил в лесопосадку. Там, угрожая расправой, он совершил в отношении 8-летней школьницы насильственные действия сексуального характера. 

После мужчина проводил девочку домой и пошел дальше распивать спиртные напитки. Пострадавшая школьница рассказала обо всем родителям, в этот же день Никифорова задержали.

Свою вину мужчина не признает, сейчас он заключен под стражу, уголовное дело по существу рассмотрит суд. Отметим, что ранее гражданин уже был судим за насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней и провел в колонии 10 лет.

читайте также:

Вышел из школы, домой не вернулся: в Казани росгвардейцы помогли найти ребенка
В парке Екатеринбурга нашли тело мальчика, которого родители воспитывали плеткой
Кровавая расправа: в РТ мужчина зарезал бывшую жену, двухлетнего сына и пасынка
Соцсети: драка учителя с учеником попала на видео
В Перинатальном центре РКБ обнаружили ветрянку. Теперь вход только со справками
Из детского сада в Казани эвакуировались 165 человек
«Все в поселке в шоке». В Татарстане возле кладбища жестоко убили семейную пару
В Казани двое мужчин на эвакуаторе украли автомобиль
Житель Татарстана за вечер выпил с двумя пенсионерами и убил обоих
В Казани сгорел частный дом. Пострадала женщина
Группа «Мураками» приняла участие в записи аудиокниг для слабовидящих детей
В Казани за покушение на убийство будут судить членов ОПГ «Суконная слобода»
Казанские врачи провели ребенку редкую операцию: удалено сразу две опухоли
«Люлей чуть не получил»: казанцы рассказали, как в детстве водили автомобили
Продажа бутылки пива обошлась бизнесмену из Татарстана в 100 тысяч
«Назвали, как хотела наша мама». В РТ женщина умерла при родах дочек-близняшек
«Дзюбамания»: в Казани после матча «Рубин» - «Зенит» школьники устроили истерику
Казанец задолжал сыну миллион и спрятался от приставов под кроватью
Угрожал создать проблемы: экс-глава Росимущества РТ осужден за взяточничество
В РТ пожарные датчики спасли квартиру многодетной семьи
Самыми редкими именами детей в Казани на этой неделе стали Алена и Сююмбикя
«Икра черная, икра красная...»: в Казани мужчину судят за контрабанду деликатеса
Показать больше...

комментарии

Горожанин
0
03 декабря 2019
11:14
Зачем вообще таких выпускать? На север на лесоповал таких чтоб сдохли быстрее. А ведь дадут лет 8 -10 ему и снова выпустят, и снова кому то он сломает жизнь. Почему такая несправедливость? Такая категория преступлений должна самым строгим образом наказываться, против беспомощных детей такие издевательства.

добавить комментарий:

Внимание! Правилами сайта запрещается использовать мат и высказываться оскорбительно по отношению к другим людям

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения» и соглашаетесь с «Политикой защиты и обработки персональных данных»
подписывайся!

Новости РОССИИ

16:10, 02.12.2019
Траур в Забайкалье: ДТП с автобусом унесло жизни 19 человек
15:19, 02.12.2019
В парке Екатеринбурга нашли тело мальчика, которого родители воспитывали плеткой
22:19, 30.11.2019
Во время аварии погиб пилот: под Новороссийском сегодня утром разбился вертолет
21:58, 30.11.2019
Соцсети: драка учителя с учеником попала на видео
18:49, 29.11.2019
Роскомнадзор опубликовал список СМИ, которые распространяют фейковые новости
18:28, 29.11.2019
Школьник избил таксиста и угнал его автомобиль
17:04, 28.11.2019
Малоимущую семью с ребенком из Новосибирска оставили жить в дырявом доме
16:31, 28.11.2019
«Я до последнего не верил»: ребенок умер из-за увольнения уникального врача
15:06, 28.11.2019
Дойти до финала: жена футболиста увеличила компенсацию с 10 до 42 млн руб
16:43, 21.11.2019
Путин назвал новые правила прохождения медкомиссии чушью
15:29, 21.11.2019
При ухудшении здоровья водителей будут лишать прав без суда
16:58, 18.11.2019
Фотосессия руферов на крыше «Москва-Сити» закончилась дракой
12:51, 18.11.2019
Татарстанец на буханке объездил весь земной шар
10:23, 18.11.2019
В Астрахани игроки и болельщики устроили драку на футбольном поле
17:22, 14.11.2019
Уровень жизни растет: в 2020 году увеличится размер больничных и детских пособий
16:57, 02.11.2019
Электронный ПТС, обязательный тахограф: 1 ноября в силу вступили новые законы РФ
15:14, 02.11.2019
Минздрав против соли: она провоцирует высокое давление, инфаркт и инсульт
11:43, 02.11.2019
Шойгу раскритиковал работу командиров части, где служил Шамсутдинов
11:22, 02.11.2019
Лазейка в законе о самозанятых: как компании уклоняются от оплаты налогов
20:54, 30.10.2019
«Небогато, зато дружно». Сергей Шнуров посвятил стихи российским пенсиям
20:19, 30.10.2019
«Это шок». Максим Фадеев расторг контракт со всеми артистами своего лейбла
11:29, 30.10.2019
35% российских семей с детьми не знают о положенных им льготах
08:49, 30.10.2019
Мужчина убил собутыльников, а потом съел их
16:40, 29.10.2019
Россияне собирают деньги на адвоката солдату, расстрелявшему сослуживцев
14:01, 29.10.2019
Преступная группа из Елабуги задержана в Удмуртской республике
09:35, 29.10.2019
В Челябинской области девятимесячный младенец умер от голода
09:03, 29.10.2019
Питерский школьник жестоко убил свою мать
15:06, 28.10.2019
Ученые обнаружили страшные последствия для здоровья офисных работников
10:24, 28.10.2019
Сбежать не получилось: мужчина сбил ребенка, сидевшего в коляске
09:15, 28.10.2019
В России женщина выколола глаза пятимесячному сыну после ссоры с мужем
10:10, 27.10.2019
Умерла солистка «Бурановских бабушек» Наталья Пугачева
09:35, 27.10.2019
«Убирайте ваш половой член». В России парочку накажут за утехи на борту самолета
11:45, 26.10.2019
Ученые определили пять вредных сочетаний продуктов: среди них хлеб с вареньем
16:34, 25.10.2019
С 1 января планируют увеличить МРОТ
11:24, 25.10.2019
На кого лучше учиться: названы самые востребованные профессии будущего
08:58, 25.10.2019
В России изменится транспортный налог
13:14, 24.10.2019
Ученые научили крыс водить машину
13:06, 24.10.2019
Правда от диетологов: этим людям нельзя есть яйца
11:58, 24.10.2019
За 30 лет из России «утекло» 1 трлн долларов
08:21, 24.10.2019
Худшие фильмы: скоро в России появятся «доски позора»
12:05, 23.10.2019
Телефонные мошенники придумали новые схемы афер
10:15, 23.10.2019
В России гречка подорожает на 50%
16:19, 22.10.2019
В России пенсионер умер во время эротического массажа
15:47, 22.10.2019
В России могут запретить детское шампанское
10:21, 22.10.2019
Столото: победители лотерей не забрали выигрышей на 3 млрд рублей
09:45, 22.10.2019
Россияне составили ТОП самых полезных и бесполезных бытовых приборов
09:25, 22.10.2019
Росстат: в России выросла доля семей со средствами только на одежду и еду
16:18, 21.10.2019
Безработные россияне смогут выйти на пенсию на 2 года раньше
15:05, 21.10.2019
Владимир Соловьев попал в Книгу рекордов Гиннесса
13:34, 21.10.2019
Россияне выбрали лучшего кандидата в президенты страны среди киногероев
08:25, 21.10.2019
В России запретят пластиковые пакеты
11:07, 20.10.2019
Золотодобытчики могли стать причиной прорыва дамбы в Красноярском крае
07:04, 19.10.2019
Соцсети: в Хабаровске бизнесмен купил общежитие вместе с людьми
16:46, 18.10.2019
Убили в банке: посетитель пытался остановить грабителя
13:48, 18.10.2019
В России едят слишком много яиц
13:18, 18.10.2019
Одноклассники жестоко избили девочку из-за «домашки»
16:31, 17.10.2019
В России появятся новые камеры фиксации скорости автомобилей
15:20, 17.10.2019
«Очень плохо для этого места»: Елена Малышева против туалетной бумаги
11:12, 17.10.2019
В 2020 году россиянам повысят пенсии на тысячу рублей
23:10, 16.10.2019
В России назвали самые скучные профессии: в их числе охранник и бухгалтер