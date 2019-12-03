В Казани будут судить педофила-рецидивиста, который изнасиловал 8-летнюю девочку

В Казани завершено расследование уголовного дела в отношении 38-летнего Ивана Никифорова, который в сентябре 2019 года изнасиловал школьницу. Об этом сообщили в Следкоме РТ.

Известно, что днем 17 сентября мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения в Советском районе Казани. Он заметил группу школьниц и предложил им пойти посмотреть щенят. Девочки отказались, однако злоумышленник догнал одну из них, зажал ей рот и утащил в лесопосадку. Там, угрожая расправой, он совершил в отношении 8-летней школьницы насильственные действия сексуального характера.

После мужчина проводил девочку домой и пошел дальше распивать спиртные напитки. Пострадавшая школьница рассказала обо всем родителям, в этот же день Никифорова задержали.

Свою вину мужчина не признает, сейчас он заключен под стражу, уголовное дело по существу рассмотрит суд. Отметим, что ранее гражданин уже был судим за насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней и провел в колонии 10 лет.