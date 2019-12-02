В Рособрнадзоре рассказали, что изменится в ОГЭ-2020

Глава Рособрнадзора РФ Сергей Кравцов рассказал об изменениях в экзаменах для девятиклассников в этом году. Соответствующие данные опубликованы на сайте Минобрнауки РТ.

В первую очередь, задания предполагают практические навыки, умение не просто запоминать информацию, но и использовать ее для решения задач. Так, в ОГЭ по химии появится такое задание, как реальный эксперимент.

Перед экзаменами ученикам теперь придется защищать проект, однако это не является допуском. К экзамену девятиклассника допускают после устного собеседования.

Если школьник получил "двойку", то он сможет пересдать экзамен в резервный день. В случае повторной неудовлетворительной оценки пересдачу назначат на сентбярь.

В этом году не будет меняться количество предметов на ОГЭ, а также формат допуска к экзамену по русскому языку - это по-прежнему будет итоговое собеседование, сообщили в Рособрнадзоре.