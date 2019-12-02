Скачки температур: Гидрометцентр рассказал, какая погода ждет Казань в декабре

В Гидрометцентре России озвучили прогноз на предстоящий месяц. Как сообщают в ведомстве, на 40% территории страны в декабре температура будет выше нормы.

Это коснется части Сибири, Северо-Западного, Центрального и Приволжского федеральных округов, в том числе, и Казани. Осадков в столице РТ в последний месяц года ожидается в пределах нормы, сообщают в Гидрометцентре. Больше всего снега, согласно прогнозу, выпадет в Якутии и на Камчатке, на севере Западной Сибири, Ямале, побережье Хабаровского края.

В целом, как прокомментировал и.о. руководителя Гидрометцентра России изданию РИА Новости, температура в декабре будет меняться скачкообразно: ожидаются как оттепели, так и сильные морозы.