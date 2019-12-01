Казанцы рассказали, какие похороны хотели бы

"Кладбища вредны для окружающей среды. Разлагающиеся трупы людей на кладбищах изменяют химический состав почв", - заявили ученые Чешского университета естественных наук.

Ладислав Смиджа, автор исследования, говорит, что необходимо разработать новые способы человеческого погребения, которые могли бы быть более экологически чистыми. Но иногда к альтернативным способам прибегают не из экологических соображений, а ради "помпезности" или желания оставить после себя "что-то".

Некоторые казанцы рискнули задумать о том, что их ждет после смерти и рассказали, какой альтернативный способ захоронения они бы предпочли:

Крионика оказалась самой популярной - половина опрашиваемых предпочла бы шанс на возобновление жизни в светлом будущем. А теперь расскажем подробнее обо всех упоминаемых способах захоронения. Если передумаете и выберете новый вариант, пишите об этом в комментариях.

Костюм со спорами - стать грибницей

Один из самых современных вариантов экологичного погребения — костюм Coeio, пронизанный нитями со спорами особого вида грибов. Сразу после погребения споры начинают прорастать, буквально питаясь человеческой плотью. В процессе они разлагают тело усопшего, обогащая почву и эффективно доставляя питательные вещества к близлежащим корням растений.

Костюм можно заказать в бежевом или черном цвете. Оба варианта обойдутся в 1500 долларов. Когда будете есть грибы в следующий раз - помните, когда-нибудь они тоже могут вас съесть.

Превратиться в виниловую пластинку - зазвучать с того света

Необычный способ «захоронения» для тех, кто предпочел кремацию. Британская компания Andvinyly предлагает сделать пластинки с использованием праха. Количество пластинок вы можете выбрать сами, как и то, что на них будет записано: ваш голос, любимая музыка или просто тишина. Стоимость услуги — от 3000 долларов.

Компания также предлагает написать музыку специально для усопшего и нарисовать его портрет для обложки пластинки — акрилом, смешанным с прахом. Все перечисленные возможности доступны как для людей, так и для кремированных домашних питомцев.

Статья алмазом - и засиять на пальце ближнего

Мемориальные алмазы создаются из волос или кремированных останков умерших. При использовании волос, их образцы подвергают процессу извлечения углерода, а при использовании кремированных останков углерод получают в газообразном виде. Затем из углерода с помощью обычных методов синтезируют алмазы.

Стоимость украшения индивидуальна и в среднем варьируется от 50 до 500 долларов. После оплаты заказа клиенту высылается инструкция о том, как и в каком количестве прислать прах или волосы ювелиру. Через восемь недель украшение будет готово — и частичка усопшего всегда будет с его близкими.

Статья фейерверком - помпезное прощание

Пожалуй, самый зрелищный и яркий способ захоронения — салют с прахом умершего. С помощью такого салюта в 2005 году была увековечена память легендарного Хантера Томпсона, писателя и основателя гонзо-журналистики.

Стоимость пиротехнического погребения зависит от его масштаба и начинается от 995 долларов.

Космическое захоронение - остаться на орбите

Ваши кремированные останки полетят на космическом аппарате «к звездам». Путешествие это является больше символическим, чем практическим. Из-за высокой стоимости космических полетов, в настоящее время запускаются только лишь 1-7 граммов человеческого праха.

Низкоорбитальное путешествие, которое позволит вашему праху испытать чувство невесомости с последующим возвращением на Землю, будет стоить, начиная от 995 долларов. Возможность обогнуть Землю и затем сгореть в плотных слоях атмосферы обойдется примерно в 3000 долларов. Ну, а особенные любители космоса могут отправиться к Луне или в дальний космос за 10000 и 12500 долларов, соответственно.

Крионика - заморозить себя до лучших времен, пока наука не сможет вас "оживить"

Крионика — процесс замораживания тела человека в ожидании времени, когда медицинская наука шагнет вперед настолько, что появится возможность вернуть их к жизни, сохранив индивидуальность и память. Несмотря на многочисленные препоны для этого, в том числе токсичность химических веществ, используемых для предотвращения повреждения клеток низкими температурами, сторонники крионики содействуют ее развитию с конца 60-х годов.

Цены варьируются в зависимости от компании, применяемых процедур и тарифных планов, но могут достигать 200000 долларов за консервацию всего тела. Сохранение одной лишь головы обойдется примерно в 80000 долларов.

Анатомический музей - стать объектом для изучения человеческих тел

Стать объектом для изучения строения человеческого тела после своей смерти могут рассчитывать только люди с аномальными физиологическими развитиями. Как правило, администрация музея заключает с ними договор и выплачивает определённую сумму при жизни за то, что человек соглашается на демонстрацию своих останков общественности. Из наиболее знаменитых – Кунсткамера в Петербурге, Венский Музей при Патолого-Анатомическом Институте и Хантеровский Музей в Лондоне.